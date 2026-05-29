Gydytojai griebiasi už galvų: paprastas gripas paralyžiavo 14-metę visam gyvenimui

Keturiolikmetė Lexi Browne išgyveno sunkiai pakeliamus skausmus, kai susidūrė su itin reta ir netikėta gripo komplikacija, kuri ją paralyžiavo ir pastatė ant gyvybės ir mirties slenksčio.
Mergaitė gripu susirgo 2025 metų pabaigoje. Pagrindiniai jos simptomai buvo karščiavimas ir galvos svaigimas – visiškai įprasti šios ligos požymiai. Tačiau, kitaip nei įprastai, ši infekcija privertė Lexi rėkti iš skausmo.
Jos būklė prastėjo taip žaibiškai, kad po to, kai mergaitė telefonu klykė iš skausmo savo mamai, ji skubiai buvo nugabenta į Addenbrooke ligoninę Kembridže (Anglija) ir panardinta į „neuroprotekcinę“ komą.
Gydytojai mano, kad paauglė patyrė itin retą, bet mirtinai pavojingą gripo komplikaciją, kuri sutrikdė kraujotaką į stuburą ir sukėlė nugaros smegenų insultą. Tai visam gyvenimui paralyžiavo mergaitę.
Nors ši nelaimė įvyko gruodį, Lexi iki šiol yra ligoninėje, o jos kvėpavimą palaiko dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas.
Mergaitės mama, 33-ejų Stacey Grantham, prisiminė tą dieną, kai dukters būklė staiga nuskriejo žemyn, ir savo lėkimą namo po to, kai išgirdo vaiko klyksmą ragelyje.
Supratusi, kad situacija kritinė, ji parskubėjo namo, kur rado paramedikus ir medicinos sraigtasparnio įgulą, iš visų jėgų bandančius reanimuoti jos dukrą. Pasak mamos, iki šios ligos Lexi buvo visiškai sveika ir aktyvi mergaitė.
Stacey pasakoja, kad dukra buvo aistringa dainininkė ir dievino vaidybą, todėl dabar jaučiasi, tarsi po insulto Lexi būtų „praradusi viską, ką mylėjo“, mat kurį laiką ji net negalėjo kalbėti.
Ši baisi patirtis palaužė paauglę – ji prisipažino „neberandanti šviesos tunelio gale“.
„Kai ji nubudo iš komos, buvo paralyžiuota nuo kaklo iki kojų. Mums buvo pasakyta, kad ji daugiau niekada nebejudės ir visą likusį gyvenimą bus prijungta prie kvėpavimo aparato“, – pasakojo mama Stacey.
Šeima vis dar nepraranda vilties, kad intensyvi kineziterapija padės susigrąžinti bent dalį raumenų jėgos, tačiau progresas yra labai lėtas. Šiuo metu Lexi pati kvėpuoti gali tik dieną, o naktį miegant jai vis tiek reikalingas aparatas.
Vis dėlto, lyginant su pirmosiomis dienomis po pabudimo iš komos, paauglė vėl pradėjo kalbėti – prie to prisidėjo jos kakle įstatytas tracheostominis vamzdelis.
„Dabar ji gali kalbėti kaip ir anksčiau, tačiau jos balsas užkimęs, o kakle esantis vamzdelis kelia diskomfortą, – sakė Stacey. – Ji buvo aistringa dainininkė, o dabar iš jos atimtas balsas. Tai ją visiškai sugniuždė.“
Tačiau sukrėsta šeima sulaukia ir vilties spindulių. Neseniai įvyko stebuklas, kurio medikai nesitikėjo – Lexi sugebėjo pati viena pasėdėti net 30 sekundžių.
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