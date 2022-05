A. Dulkys lankėsi Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje: aptarė reformas

Susitikimų su ligoninės vadovais ir darbuotojais metu aptarta esama ligoninės situacija, pačios įstaigos numatoma ateities vizija bei ieškota optimalių sprendimų, derinant šią viziją su visos Lietuvos gydymo įstaigų tinklo pertvarkos tikslais.

Sveikatos priežiūros sistemoje šiai ligoninei numatytas reikšmingas regiono lygmens gydymo įstaigos, teikiančios sunkių traumų, ūminio galvos smegenų insulto, aukščiausio lygio intensyviosios terapijos klasterių paslaugas, statusas. Čia bus teikiamos ne tik skubiosios medicinos, bet ir planinės paslaugos, patenkinant viso Vilniaus krašto gyventojų gydymosi poreikius.

Ministro A. Dulkio teigimu, kad būtų įgyvendinti tokiai perspektyvai keliami reikalavimai kokybės ir paslaugų apimties prasme, reikalingos didelės bendros pastangos. Deja, šiai gydymo įstaigai per ilgai stigo strateginės vizijos ir investicijų, todėl šiandien reikia taisyti situaciją ir ieškoti būdų patenkinti tiek personalo, tiek pacientų poreikius.

„Lėšų sveikatos apsaugos sistemai kiekis yra ribotas. Be to, jos turi būti skirstomos, tolygiai atsižvelgiant į visų regionų poreikius. Dėl to labai svarbu kuo tiksliau susitarti dėl bendros šios svarbios ligoninės vizijos, numatyti visas galimybes ir grėsmes, kad pinigai būtų panaudoti racionaliai – būtent ten, kur reikia ir kiek reikia“, – sako A. Dulkys.

Pasak ministro, ligoninei atnaujinti ir padidėjusiems poreikiams patenkinti reikia pasinaudoti visais galimais finansavimo šaltiniais – valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone. Taip pat būtina diskutuoti dėl pačios ligoninės ir jos skolinimosi galimybių.

Šiuo metu iš Valstybės investicijų programos gydymo įstaigai modernizuoti skirta daugiau nei 9 mln. eurų. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis bus finansuojamas skubios pagalbos paslaugų tobulinimas. Baigus įgyvendinti reformą ir pacientų srautams persiskirsčius iš savivaldybių ligoninių į aukščiausios kompetencijos gydymo įstaigas, RVUL padidės paslaugų poreikis, todėl, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, būtina atnaujinti ir didesniam žmonių skaičiui pritaikyti abu reanimacijos skyrius, atlikti kitus infrastruktūros gerinimo darbus.

Susitikime buvo aptartos RVUL priklausančios sanatorijos „Pušyno kelias“ perspektyvos. Sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, atsižvelgiant į prastą, o kai kurių pastatų – ir kritinę būklę bei reikalingus kaštus jiems atnaujinti, tikslinga šios įstaigos veiklą nutraukti. Svarbu pažymėti, jog toks žingsnis nesumažins pacientų galimybių gauti reikiamas reabilitacijos paslaugas – dalį jų teiks RVUL, dalį – kitos įstaigos, galinčios užtikrinti reikiamų paslaugų pasiūlą ir kokybę.

Taip pat kalbėta apie pacientų srautu tarp Vilniaus ligoninių ir poliklinikų reguliavimą.