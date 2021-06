Dietistė V. Kurpienė atskleidė auksinėmis vadinamas lėkštės taisykles

Rūpestis mityba išaugo

Stebėdama dabartinius lietuvių valgymo įpročius, V. Kurpienė tikina – pandemija mitybos atžvilgiu šalies gyventojus suskirstė į dvi stovyklas. Anot jos, vieni šiuo laikotarpiu dėl patiriamo nerimo bei įtampos savo lėkščių turiniu ėmė rūpintis mažiau, kiti – priešingai: pradėjo maitintis sveikai ir apgalvotai.

„Pastarieji vis daugiau laiko skiria savo mitybai, maistą gamina patys, noriai domisi naujais receptais ir ieško dar neišbandytų kulinarinių idėjų. Jie siekia valgyti kitaip – sveikiau, sumaniau, labiau rūpintis savo sveikata. Todėl tokių žmonių valgiaraščius papildo sveikesni padažai, tradicinių patiekalų alternatyvos. Jie į savo mitybą įtraukia ir daugiau daržovių“, – pastebi V. Kurpienė.

Šiai nuomonei pritaria ir „Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė. Jos teigimu, neseni lojalių prekybos tinklo klientų apklausos duomenys rodo – daugiau nei trečdalis lietuvių per karantiną labiau susirūpino asmenine sveikata ir sveikai mitybai ėmė skirti daugiau dėmesio.

„Todėl siekiame atliepti šiuos ypač pozityvius pokyčius ir dar labiau paskatinti savo pirkėjus domėtis maisto naujovėmis, atrasti neišbandytus skonius, jų derinius. Be to, didėjantis noras valgyti sveikai mus skatina kuo daugiau dėmesio skirti kuo įvairesniam, aukščiausios kokybės produktų asortimentui už pačią geriausią kainą. Ne veltui „Maximos“ pirkėjams visus metus siūlome šviežių, kokybiškų, Lietuvos ūkininkų išaugintų daržovių, kuriomis papildyti savo mitybą yra ir labai naudinga, ir be galo gardu“, – sako E. Dapkienė.

Siūlo pasinaudoti gudrybėmis

Nors daržovių nauda yra nenuginčijama, V. Kurpienė turi svarių faktų visgi abejojantiems šių produktų verte. Anot sveikos mitybos ekspertės, moksliniais tyrimais yra įrodyta tik 10 proc. jų teikiamų privalumų. Todėl dietistė akcentuoja – daržovių nauda sveikatai gali būti nepalyginamai didesnė, nei manoma iki šiol.

„Dabar žinoma, kad jos pagerina sveikatą, mažina svorį, suteikia energijos ir turi begalę kitų naudingų savybių. Tačiau jeigu atskleistume visą daržovių potencialą, manau, liktume išties nustebinti. Tuo galima neabejoti vien dėl to, kad šiuo metu jau įrodyta visapusiška šių produktų nauda. Daržovės turi skaidulų – medžiagų, valančių žarnyną, neleidžiančių užsistovėti maistui. Jos taip pat suteikia sveiką sotumo jausmą, skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi, saugo nuo lėtinių ligų, nuovargio, depresijos. Daržovėse gausu antioksidantų, vitaminų, mineralinių medžiagų. Jos yra energijos, geros nuotaikos, sveikatos šaltinis“, – apie privalumus kalba dietistė.

Pirmiausia, kasdienį daržovių valgymo racioną turėtų sudaryti kuo daugiau spalvų. Jei lėkštėje jos yra bent trys skirtingos, maistas ir atrodo patraukliau, ir labiau žadina apetitą.

Visgi, anot V. Kurpienės, neretai žmonės stokoja daržovių valgymo įpročio arba nežino, kaip teisingai jomis reikėtų maitintis. Todėl sveikos mitybos ekspertė dalijasi gudrybėmis, kurias vadina auksinėmis lėkštės taisyklėmis.

„Pirmiausia, kasdienį daržovių valgymo racioną turėtų sudaryti kuo daugiau spalvų. Jei lėkštėje jos yra bent trys skirtingos, maistas ir atrodo patraukliau, ir labiau žadina apetitą. Be to, kiekvieną daržovių spalvą lemia vis kitas antioksidantas, skirtingai bei teigiamai veikiantis mūsų sveikatą. Kitas svarbus aspektas – kiekvieną pusę suaugusiojo lėkštės per pietus ir vakarienę turi sudaryti daržovės, o likusią dalį mėsa bei grūdinės kultūros. Tik taip bus užtikrinama tinkama ir sveika organizmo veikla“, – akcentuoja V. Kurpienė.

Ir prie pusryčių stalo, ir prie kepsninės

Užsiminusi apie daržovių valgymo gudrybes, dietistė jas pataria įtraukti ne tik į pietų bei vakarienės, bet ir pusryčių meniu. Be to, V. Kurpienė tai daryti siūlo tiek vasarą, tiek likusius metus.

„Patarčiau ryte valgyti šviežiai raugto agurko, pomidoro, patiekti juos šalia kiaušinienės, sumaišyti su grikiais, miežinėmis kruopomis. Taip turėsime gaivų ir gardų daržovių bei grūdų patiekalą, kuris tiek atgaivina, tiek suteikia energijos visai dienai. Pusryčių patiekalus išties verta pagardinti kalendros lapeliu, petražolėmis, krapais. Kartu dėmesio derėtų skirti ir pavakariams. Tuomet galima susipjaustyti daržoves pagaliukais bei užkandžiauti prie mėgstamo valgio“, – pataria dietistė.

V. Kurpienė rekomendacijų turi ir prasidėjusiam kepsninių sezonui, kuomet mėsos patiekalus dažnai papildo ne patys sveikiausi užkandžiai.

„Neretas, laukdamas, kol iškeps šašlykai, mėgsta kramsnoti, pavyzdžiui, bulvių traškučius. Tačiau jie nėra sveikiausias pasirinkimas, o alkio jausmas nuo tokio užkandžio tikrai nepasotinamas – netgi priešingai. Todėl siūlyčiau išeitį: užkandžiauti šviežiomis, pagarintomis arba kepsninėje lengvai apkeptomis daržovėmis. Taip bus ir sočiau, ir sveikiau“, – šypsosi V. Kurpienė.