Dėl sveikatos lietuviai net ryžtasi paskolai: kuri sritis populiariausia?

Apie tai, kas, kokiomis sumomis ir kokias medicinos paslaugas dažniausiai finansuoja lizingu, pakomentavo „Inbank“ partnerių pardavimo vadovas Donatas Mickus.
– Kokios yra medicinos paslaugos, kurios dažniausiai finansuojamos lizingu?
– Prieš keletą metų daugiau buvo plastika, plastinė chirurgija, estetika, estetinės paslaugos. Dabar daugiau sveikatos. Odontologija yra lyderis medicinos lizingui. 60 proc. visų paslaugų, kurios yra parduodamos su medicinos lizingu – yra odontologija.
Pastebėjome didelį augimą po koronaviruso – žmonės daugiau pradėjo investuoti į save, į sveikatą, suprato tai. O mūsų vaidmuo yra leisti klientui atsiskaityti dalimis. Pastebime, kad mokėti dalimis nebėra gėda.
– Koks yra tipinis klientas, kuris lizinguoja medicinos sveikatos paslaugas?
– 73 proc. visų klientų yra moterys. Vidutinis amžius – 42 metai. Tai tipinis klientas, kuris nori finansuoti medicinos paslaugas. Plastinė ir estetinė chirurgija išliko panašaus lygio, kaip ir buvo prieš penkis metus, bet odontologija ar akių korekcijos operacijos stipriai populiarėja.
– Apie kokias sumas kalbame?
– Iš savo banko pusės matome, kiek klientai linkę pasiskolinti arba finansuotis. Būna atvejų, kai klientas dalį pinigų turi nusimatęs savo paslaugoms. Finansuojamas krepšelis vidutiniškai siekia apie 2,5 tūkst. eurų. Sunku pasakyti, ar tai visais atvejais yra visa suma, ar tik dalis.
– Palyginkime tas sumas su ankstesniais metais. Ar jos keičiasi?
– Jei lyginsime su paskutiniais penkiais metais – ji nežymiai auga. Tačiau žmonių, norinčių išskaidyti įmokas dalimis, yra gerokai daugiau. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad būna klinikų, kurios taiko beprocentes palūkanas. Tai reiškia, kad klientui nereikia mokėti palūkanų: jei jis skolinasi 2,5 tūkst. eurų dešimt mėnesių, tai moka po 250 eurų ir per dešimt įmokų padengia visą sumą – be jokio pabrangimo.
– O kaip palyginti su gretimomis valstybėmis – Latvija, Estija?
– Iš mūsų banko prizmės matome, kad lietuviai vienareikšmiškai daugiausiai investuoja į sveikatą. Gerokai lenkiame latvius ir estus. Arba tiesiog esame labiau finansiškai raštingi – mokame ieškoti variantų, kur galima atsiskaityti su nemokamu lizingu.
– O kokios paslaugos populiariausios pas kaimynus?
– Odontologija, akių korekcija. Plastikos – šiek tiek mažiau.
– Galima sakyti, kad vis labiau rūpinamės sveikata?
– Sunku pasakyti ar labiau. Sakau, kad klientai daugiau pradeda domėtis pačiais finansavimo įrankiais, įvairiais pasirinkimais. Faktas vienas – augimas yra didelis, lyginant su ankstesniais metais.
