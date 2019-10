Dantų implantai – saugūs, inovatyvūs ir ilgaamžiai

Netekus dantų, keičiasi žmogaus išvaizda. Todėl implantacija – efektyvus ir saugus būdas atkurti darnią visų struktūrų veiklą ir susigrąžinti šypseną. Vis dėlto neretas pacientas suabejoja, ar tai saugi, beskausmė, efektyvi procedūra. CLINIC | DPC skuba nuraminti ir paneigti kelis vis dar vyraujančius mitus.

Mitas Nr. 1

Dantų implantai pagaminti iš kenksmingų, alergizuojančių medžiagų ir juos organizmas labai dažnai atmeta.

Šiuolaikiniai dantų implantai pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir parenkami pagal individualias organizmo savybes bei paciento lūkesčius. Pacientams, kurie yra linkę į alergijas, serga lėtinėmis ligomis ir organizmas implantus atmeta, puiki alternatyva yra naujosios kartos cirkonio implantai. Jie yra itin ilgaamžiai, saugūs ir inovatyvūs, pritaikyti linkusiems į alergines reakcijas pacientams. Šie implantai yra tinkami ir sergantiems onkologinėmis ligomis.

Mitas Nr. 2

Dantų protezavimas – ilga ir varginanti procedūra, po kurios reikia kelioms dienoms stabdyti darbinę veiklą.

Dėl skausmo nerimauti neverta – implantuojant naudojama vietinė nejautra, o esant sudėtingesnei procedūrai, paciento baimėms, gali būti taikoma sedacija – medikamentų sukeltas lengvas sąmonės nuraminimas, padedantis maksimaliai atsipalaiduoti ar net lengvai užsnūsti. Šiuolaikinė odontologija leidžia kiek įmanoma labiau sutrumpinti procedūros laiką – vidutiniškai vieno implanto įsriegimas trunka apie 30 min. Įprastai pojūčiai po implantacijos būna lengvesni nei po danties šalinimo, o pooperacinio laikotarpio trukmė priklauso nuo konkretaus organizmo savybių ir implantavimo apimties. Neretai pacientai jau kitą dieną sėkmingai tęsia darbinę veiklą. CLINIC | DPC džiaugiasi galėdama pasiūlyti ir vienmomentę implantaciją – tai implantacijos procedūra, vykstanti to paties vizito metu iš karto po danties pašalinimo ir netekimo. Taip taupomas paciento laikas ir tausojama jo sveikata.

Mitas Nr. 3

Kol implantas tinkamai prigyja, tenka kankintis be dantų.

Jūsų pageidavimu, jau iškart po operacijos bus dedami laikinieji dantų protezai, kuriuos dažniausiai galima tvirtinti ant įsriegto implanto. Tuo atveju, jei taikoma „visi ant keturių“ implantavimo metodika, laikinieji dantų protezai dedami kitą parą po operacijos. Tikrai ilgam neliksite be dantų! Be to, puikus sprendimas yra ir jau anksčiau minėta vienmomentė implantacija. Šios procedūros metu į ką tik pašalinto danties šaknies vietą sriegiamas implantas ir ant jo iš karto tvirtinamas laikinasis dantis. Laikinojo danties išvaizda nesiskiria nuo nuolatinio – gražiai atrodo, o po kelių mėnesių laikinasis dantis pakeičiamas nuolatiniu. Implantas paprastai įsriegiamas per 30 min., o bendra procedūros trukmė priklauso nuo individualaus atvejo sudėtingumo. Po šios procedūros pacientui išduodamas implanto pasas, kuris patvirtina implantui suteikiamą garantiją.

Mitas Nr. 4

Implantų reikia tiek, kiek prarasta dantų.

Šiuolaikinė odontologija siūlo bent kelis metodus su mažesniu implantų skaičiumi. CLINIC | DPC siūlo šiuos minėtos implantacijos būdus: „visi ant keturių“ ir „visi ant trijų“ sistemas. „Visi ant keturių“ gydymo būdas yra atliekamas su „Nobel“ implantais ir skirtas daugumą ar visus dantis praradusiems žmonėms, kuriems iki šiol buvo tradiciškai siūlomi išimamieji protezai. Taikant šią metodiką, vieno žandikaulio dantims visiškai atkurti vietoj tradiciškai sriegiamų 6–8 implantų naudojami tik 4. Toks būdas dažnai padeda išvengti sudėtingų kaulo priauginimo procedūrų. „Visi ant trijų“ sistema skirta apatiniam žandikauliui, kurio dantims atkurti reikia vos 3 implantų, ant kurių ir tvirtinamas nuolatinis dantų protezas.

CLINIC | DPC klinikų gydytojai naudoja tik pačias pažangiausias technologijas, kokybiškiausias medžiagas ir efektyviausius implantavimo metodus. Klinikos įkūrėjas gydytojas odontologas Simonas Bankauskas ir kiti CLINIC | DPC gydytojai nuolat tobulinasi, gilina savo žinias, domisi naujovėmis, dalijasi vertingąja patirtimi tarpusavyje. Mums nuoširdžiai rūpi, kad pacientai džiaugtųsi naująja šypsena, todėl juos nuolat kviečiame į nemokamus seminarus apie implantaciją, kuriuose atskleidžiame visą dominančią informaciją ir išsklaidome abejones. Svarbu paminėti, kad visiems seminarų dalyviams gydytojo odontologo konsultacija – visiškai nemokamai! Linkime jums kuo prasmingiausių, įsimintiniausių šypsenų istorijų.