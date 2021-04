COVID-19 pasiglemžė dar dešimt gyvybių: mirė 50–99 metų žmonės

Visi pacientai mirė ligoninėse. Trys iš jų buvo vyresni nei 70-ies, po du mirusiuosius priklausė amžiaus grupėms per 50, per 60 ir per 80 metų, vienam mirusiajam buvo daugiau kaip 90 metų.

Tiesiogiai nuo COVID-19 Lietuvoje iki šiol mirė 3635 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – iš viso siejamos 7383 mirtys.

Daugiausia mirusiųjų nuo COVID-19 – 1305 žmonės – priklausė 80–89 metų grupei. Keturiems mirusiems žmonėms buvo nuo 20 iki 29-erių metų.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 222 tūkst. 20 žmonių. Pagal deklaruojamus duomenis, tebeserga 54 tūkst. 517, tačiau statistiškai skaičiuojama, kad sirgti turėtų 10 tūkst. 906 žmonių.