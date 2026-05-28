Apklausa: gyventojai medikų pritraukimą dirbti regionuose siūlo spręsti finansinėmis paskatomis

Tyrimo duomenimis, taip manančių žmonių dalis siekia 39 proc. Dar 30 proc. sakė, kad problemą padėtų spręsti rezidentų, kurių studijas finansuoja valstybė, įpareigojimas tam tikrą laiką atidirbti regionuose.
Ketvirtadalis (25 proc.) asmenų teigė, kad regionuose turėtų būti gerinamos darbo sąlygos.
Tokios nuomonės daugiausia laikėsi kaimiškose vietovėse gyvenantys žmonės (29 proc.). Tuo metu miestų ar didmiesčių gyventojų dalis siekė atitinkamai 22 proc. ir 24 proc.
Visgi buvo ir tokių gyventojų, kurie teigė, kad nieko keisti apskritai nereikia. Jų dalis siekė 3 proc.
Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ 2026 metų balandžio 23– gegužės 7 dienomis atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą. Jos metu apklausta 1 000 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), tyrimas vyko 111 atrankos taškų.
Tyrimo rezultatai atspindi suaugusių Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių) nuomonę pagal lytį, amžių ir gyvenvietės tipą. Tyrimo duomenys rinkti tam, kad atspindėtų 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Rezultatų paklaida neviršija 3,1 procentinio punkto. Apklausos metodas: asmeninis interviu respondentų namuose.
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