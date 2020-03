Akių nuovargis – XXI a. liga

Laikas prie ekranų

Akių nuovargis gali įspėti ir apie kitas akių ligas, tad būtina žinoti, kaip to išvengti. Pasak optometrininkės Boženos Kuftin, pajutus nemalonius simptomus, galima trumpam pailsinti akis ir vėl viskas susitvarkys, tačiau, jeigu nespręsite priežasčių, dėl kurių atsiranda šie simptomai, akių nuovargis kankins dažnai. "Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į savo savijautą ir neignoruoti simptomų, kurie gali peraugti į rimtesnes problemas", – įspėja B.Kuftin.

Akių nuovargis kankina daugumą šiuolaikinių žmonių, tačiau tai – išsprendžiama problema žinant būdus, kaip to išvengti. Optometrininkė B.Kuftin pristato penkis būdus, kaip kovoti su nuolatiniu akių nuovargiu.

Svarbu kontroliuoti laiką prie ekranų. Dažnai po darbo žmonės jaučiasi pavargę, išsekę, jiems skauda galvą – taip yra todėl, kad ne tik darbe, bet ir namuose mes didžiąją savo laiko dalį praleidžiame prie kompiuterių ekranų. Ne veltui vis dažniau linksniuojamas terminas – kompiuterinis regos sutrikimo sindromas (KRSS). Šiam sindromui būdingi įvairūs simptomai, o vienas pagrindinių – pavargusios akys.

"Pastebiu, kad šiuolaikiniai žmonės kuo toliau, tuo dažniau susiduria su akių sausumo problema, o pagrindinė to priežastis dažnai būna neribojamas darbas kompiuteriu. Mes, optometrininkai, puikiai suprantame, kad kompiuterio atsisakyti šiais laikais beveik neįmanoma, tačiau sąmoningai kontroliuoti laiką praleidžiamą juo dirbant – tikrai galima", – sako pašnekovė.

Lengviausia tai padaryti – vadovautis viena efektyviausių ir lengviausiai pritaikomų praktikoje vadinamąja auksine 20–20–20 taisykle.

"20–20–20 taisyklė yra labai paprasta. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai dirbant kompiuteriu kas 20 min. daryti trumpą 20 sek. pertrauką, kurios metu reikia žiūrėti į pasirinktą daiktą 20 m atstumu. Per šią trumpą pertraukėlę normalizuojasi akių mirksėjimas, sudrėksta akių vyzdžiai ir akių raumenys atsipalaiduoja", – sako B.Kuftin.

Blogiausia, kad mūsų akys tiek prie labai ryškaus, tiek prie tamsaus ekrano pripranta ir, laikui bėgant, žmogus gali nebepastebėti skirtumo. Tačiau akys bus nuolatos įsitempusios ir pavargusios.

Patogi darbo vieta

Jeigu dirbate sėdimą darbą biure, reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į tai, kiek laiko praleidžiate prie kompiuterio ir kaip dažnai darote pertraukas, bet ir į tai, ar jūsų darbo vieta yra patogi ne tik jūsų kūnui, bet ir jūsų akims. "Norint, kad po aštuonių darbo valandų nesijaustumėte pervargę ir išsekę, pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į savo darbo vietą. Rekomenduojama, kad kompiuterio ekranas būtų nutolęs bent 40 cm. Sėdint arčiau akys labiau įsitempia, todėl jų raumenys pavargsta. Taip pat reikia nepamiršti, kad, žiūrint į kompiuterio ekraną, akių žiūrėjimo kampas turi būti kiek žemesnis, negalima į kompiuterio ekraną žiūrėti tiesiai", – perspėja specialistė.

Labai svarbūs ir ekrano parametrai, t.y. ryškumas. Pernelyg ryškus ekranas akina, o pernelyg tamsus verčia prisimerkti. Blogiausia, kad mūsų akys tiek prie labai ryškaus, tiek prie tamsaus ekrano pripranta ir, laikui bėgant, žmogus gali nebepastebėti skirtumo. Tačiau akys bus nuolatos įsitempusios ir pavargusios.

Patalpų oro kokybė

Šiais laikais žmonės vis dažniau skundžiasi galvos skausmais, paūmėjusiomis alergijomis ir nuolatiniu nuovargiu, tačiau retai kada susimąsto, kad dėl visų šių dalykų kaltas ne sunkus darbas ar iššūkiai, o patalpų mikroklimatas, turintis didelę įtaką mūsų sveikatai. Ypač tai aktualu žiemos sezono metu, kai kone visą parą praleidžiame šildomose patalpose.

"Sausas oras patalpose, dideli temperatūrų pokyčiai tarp lauko ir vidaus patalpų, drėgmės trūkumas – visi šie dalykai smarkiai susiję su padidėjusiu akių nuovargiu. Nuo sauso ir nevėdinamo patalpų oro labai sausėja akys, jos tampa jautrios. O sausos ir jautrios akys labai greitai pavargsta, sunku ilgą laiką žiūrėti į kompiuterio ekraną, visada kankina jausmas, lyg į akis būtų prikritę smėlio", – sako B.Kuftin.

To išvengti padeda reguliarus patalpų vėdinimas ir drėkinimas. Taip išvengsite ne tik išsausėjusių ir pavargusių akių, bet ir galvos skausmo, bendro kūno nuovargio. Kitas būdas to išvengti – daugiau laiko praleisti gryname ore. Net jei oras ir nėra pats maloniausias, per dieną bent valandą laiko reikėtų skirti pasivaikščiojimui. "Tai pagerins ne tik jūsų fizinę, bet ir emocinę būklę", – pataria optometrininkė.

Kitas elementarus dalykas, kurį kartais pamirštame – tai, kad patalpas vėdinti yra būtina.

Reguliari akių patikra

Dažnas akių nuovargis gali slėpti ir kitas akių ligas, kurių žmogus iškart nepastebi. Toliaregystė ir astigmatizmas – du paslėpti regėjimo sutrikimai, apie kuriuos gali įspėti dažnas akių nuovargis. Todėl optometrininkė pataria: labai dažnai jaučiant akių nuovargį, būtina kreiptis pas specialistus.

"Esminė problema šiandien yra ta, jog žmonės nėra linkę reguliariai tikrintis akių. Dalis lietuvių vis dar nesitikrina regėjimo laiku ir yra nelinkę į jį investuoti. Tyrimai rodo, kad kone ketvirtadalis (net 23 proc.) suaugusiųjų regėjimą tikrinasi kas ketverius-penkerius metus, o 8 proc. tai daro dar rečiau", – pasakoja B.Kuftin.

Rekomenduojama akis tikrintis kasmet, o jeigu skundžiatės akių sausumu, nuovargiu, galvos skausmais – tai daryti reikėtų ir dažniau. Nes tik patyrę optometrininkai gali pastebėti pradėjusias vystytis ligas ir laiku nukreipti į gydytojus oftalmologus.

Vitaminai akims

Reikia nepamiršti ir kito labai svarbaus faktoriaus, kuris padės išvengti akių nuovargio ir palaikys gerą regėjimą, – vitaminų. Šaltuoju metų laiku visiems trūksta vienokių ar kitokių vitaminų. O ir šviežių vaisių, daržovių ar uogų kur kas mažiau. Todėl būtina patiems pasirūpinti savo akių sveikata.

"Vitaminas E ir vitaminas C yra būtini akies gleivių gamybai, jie palaiko akies drėgmę, lėtina senėjimą. Vitaminas D gerina natūralų regėjimo stiprumą ir aštrumą. Jeigu jūsų akys labai jautrios šviesai, tai gali reikšti, kad jums trūksta vitamino B2. Taip pat šaltuoju metu nepamirškite vartoti Omega-3 rūgščių, kurios stabdo akių sausėjimą ir reguliuoja akispūdį, nuo kurio priklauso, ar akys jausis pavargusios ir įsitempusios. Žinoma, nepamirškite ir savo mitybos – riebi žuvis, riešutai, avokadai ir citrusiniai vaisiai – šaltojo sezono nepakeičiamieji ne tik kūnui, bet ir akims", – sako B.Kuftin.