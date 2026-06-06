 Psichologai įspėja: jei jaučiate šiuos 8 dalykus, laimė gali būti visai šalia

Psichologai įspėja: jei jaučiate šiuos 8 dalykus, laimė gali būti visai šalia

2026-06-06 15:10 kauno.diena.lt inf.

Kelias į tikrą laimę ne visada būna lydimas teigiamų emocijų. Psichologai teigia, kad prieš atrasdami vidinę harmoniją žmonės dažnai išgyvena sunkų abejonių, nerimo ir savo gyvenimo permąstymo laikotarpį, rašo „Your Tango“.

<span>Psichologai įspėja: jei jaučiate šiuos 8 dalykus, laimė gali būti visai šalia</span>
Psichologai įspėja: jei jaučiate šiuos 8 dalykus, laimė gali būti visai šalia / DI sugeneruota nuotr.

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Ekspertai įvardijo aštuonis požymius, kurie gali rodyti, kad žmogus yra ant svarbių teigiamų pokyčių slenksčio.

1. Mažiau noro teisti kitus

Pasak psichologų, labiau savimi pasitikintys ir ramesni žmonės eikvoja mažiau energijos kitų kritikai. Užuot lyginęsi su kitais ar ginčijęsi, jie daugiau dėmesio skiria savo asmeniniam augimui.

2. Pasimetimo jausmas

Neapibrėžtumo laikotarpis dažnai suvokiamas kaip krizė, tačiau ekspertai jį laiko svarbiu pokyčių etapu. Būtent tuo metu žmogus iš naujo įvertina savo vertybes ir gyvenimo prioritetus.

Klinikinė psichologė Courtney Warren pažymi, kad savo problemų ir patirties pripažinimas yra pirmas žingsnis teigiamų pokyčių link.

3. Komfortas būnant vienam su savimi

Dar vienas vidinės harmonijos siekimo požymis – gebėjimas ramiai leisti laiką vienumoje. Žmogus nustoja siekti nuolatinio kitų pritarimo ar dėmesio ir pradeda gerai jaustis savo paties kompanijoje.

4. Savo klaidų priėmimas

Užuot nuolat graužęsis dėl praeities, žmogus pradeda suvokti savo klaidas kaip vertingas gyvenimo pamokas. Tai padeda paleisti praeitį ir sutelkti dėmesį į ateitį.

5. Gilesnis emocijų išgyvenimas

Psichologai pastebi, kad laimingi žmonės nevengia sunkių jausmų. Priešingai – jie leidžia sau išgyventi emocijas jų neslopindami ir neneigdami.

6. Nerimas dėl ateities

Paradoksalu, tačiau nerimas dėl ateities taip pat gali būti augimo ženklas. Jis dažnai kyla tuomet, kai žmogus siekia pokyčių ir bando suprasti, kuria kryptimi judėti toliau.

7. Noras nutraukti toksiškus santykius

Asmeninio augimo procese daugelis žmonių iš naujo įvertina savo socialinį ratą. Jie pradeda atsiriboti nuo tų, kurie į jų gyvenimą neša negatyvumą arba nepalaiko jų tobulėjimo.

8. Savo atsakomybės suvokimas

Psichologai teigia, kad vienas svarbiausių požymių yra supratimas, jog niekas negali pakeisti žmogaus gyvenimo už jį patį.

Atsakomybės už savo sprendimus ir gerovę prisiėmimas dažnai tampa ilgalaikės laimės ir vidinio stabilumo pagrindu.

Šiame straipsnyje:
laimė
psichologija
vidinė harmonija
asmeninis augimas
emocinė sveikata
gyvenimo pokyčiai
toksiški santykiai
nerimas
savęs pažinimas
psichologų patarimai
emocijos

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