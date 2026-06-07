Pasirodo, laimę iš dalies galima nusipirkti: ekspertai paaiškino kaip

Gerovės psichologijos tyrimai ir „Pasaulio laimės ataskaitos“ duomenys rodo, kad geresnės nuotaikos raktas dažnai slypi ne pačiuose piniguose, o tame, kaip jie išleidžiami.
Psichologai teigia, kad pinigai iš tikrųjų gali padėti būti laimingesniems, jei juos išleidžiate dalykams, kurie gerina miegą, mažina stresą ir palaiko psichinę sveikatą.
1. Šviesa = mažiau „žiemos melancholijos“
Saulės šviesos trūkumas žiemą siejamas su sezoniniu afektiniu sutrikimu – būkle, kuri veikia nuotaiką, energiją ir miegą.
Šiomis aplinkybėmis išpopuliarėjo šviesos terapija:
- ryškios lempos (iki 10 tūkst. liuksų);
- 20–30 minučių naudojimas ryte;
- geresnis miegas ir sumažėję depresijos simptomai.
Taip pat yra ir pigesnis variantas – „saulėtekio“ žadintuvai, kurie palaipsniui imituoja dienos šviesą. Jų kaina dažnai prasideda nuo maždaug 30 JAV dolerių (26 eurų).
2. Mažiau socialinių tinklų – daugiau ramybės
Viena įdomiausių tyrimų išvadų: mažiau socialinių tinklų = stabilesnė psichinė sveikata.
Eksperimentų dalyviai, kurie sumažino socialinių tinklų naudojimą iki maždaug dviejų valandų per dieną:
- 40 proc. sumažino depresijos simptomus;
- 21 proc. padidino gerovės jausmą;
- 22 proc. sumažino stresą;
- 35 proc. pagerino miego kokybę.
Laiko valdymui skirtos specialios programėlių blokavimo priemonės – nuo nemokamų iki kainuojančių maždaug 26–86 eurų per metus.
3. Miegas yra pagrindinis nuotaikos gerintojas
Tyrėjai pabrėžia, kad kokybiškas miegas yra tiesiogiai susijęs su tuo, kaip suvokiame laimę. Miego trūkumas didina dirglumą, skatina nerimą keliančias mintis ir mažina bendrą pasitenkinimą gyvenimu. Kita vertus, gerai pailsėjęs žmogus labiau linkęs patirti stabilų pozityvumą ir rečiau pasiduoda stresinėms mintims.
4. Maži pirkiniai, kurie daro didelę įtaką
Ekspertai įvardija keletą paprastų investicijų į kasdienį komfortą:
- užtemdančios užuolaidos (apie 26 eurai);
- ventiliatorius arba baltojo triukšmo įrenginys (apie 30–172 eurai);
- šviesos terapijos lempa (nuo maždaug 60 eurų);
- kokybiškesnis čiužinys (nuo maždaug 515 eurų).
Mokslininkai daro išvadą, kad nedidelės investicijos į miegą, apšvietimą ir skaitmeninio triukšmo mažinimą gali gerokai padidinti pasitenkinimą kasdieniu gyvenimu.
(be temos)
(be temos)