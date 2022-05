Kviečia stabdyti neapykantą prieš LGBTQ+ paauglius: orientacijos negalima pasirinkti

Kiekvienas žmogus turi teisę į laisvę. Į laisvę būti savimi be baimės, be patyčių, be atstūmimo. XXI amžiaus žmogaus teisės, kurios dabar suvokiamos kaip savaime suprantamas dalykas, buvo ilgo proceso, besitęsusio šimtmečius, rezultatas. Tačiau šis procesas tęsiasi ir dabar, nes dar ne visi žmonės Lietuvoje gali jaustis orūs, kurti šeimas ar lygiaverčiai naudotis kitomis teisinėmis galimybėmis, laisvai reikšti savo lytinę tapatybę, seksualinę orientaciją.