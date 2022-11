7 smegenų veiklą gerinantys patarimai, kaip išlaikyti protą aštrų, o smegenis sveikas

Ne tiek daug, kiek manome. Mokslininkai vis dar mokosi apie šį organą ir beveik kasdien apie jį atrandama naujos informacijos. Jei norite, kad jūsų protas kuo ilgiau išliktų aštrus, yra daugybė būdų, kaip tai padaryti. Galite imtis kelių paprastų veiksmų, kad pagerintumėte smegenų veiklą dabar ir ateityje – nuo tam tikrų maisto produktų vartojimo iki užsiėmimų, kurie stimuliuoja smegenis. Pateikiame 7 smegenų veiklą gerinančių patarimų, kaip išlaikyti aštrias ir sveikas smegenis

Padarykite savo miegamąjį miego šventove

Dauguma iš mūsų dienos pabaigoje įeiname į miegamąjį ir tiesiog krentame į lovą, bet ar to reikia mūsų smegenims? Jei norite geriau miegoti ir atsibusti žvalūs, jūsų miegamasis turi būti miego šventovė. Telefono, planšetės ir nešiojamojo kompiuterio skleidžiama šviesa gali trikdyti miegą, todėl prieš eidami miegoti įsitikinkite, kad visi prietaisai yra padėti į šalį. Kai būsite pasiruošę eiti miegoti, įsitikinkite, kad temperatūra jums tinkama, kambaryje yra ne daugiau kaip 20 laipsnių, o lova patogi. Harvardo universitete atliktas tyrimas parodė, kad žmonių, miegojusių per šiltuose (aukštesnės nei 20 laipsnių temperatūros) kambariuose, smegenų veikla buvo lėtesnė. Jūsų miegamajame turėtų būti tylu ir tamsu. Taip pat turėtumėte užsiimti fizine veikla dienos metu, kad galėtumėte eiti miegoti nesijausdami per daug aktyvūs. Mankšta padeda reguliuoti miego ir budrumo ciklą, taip pat gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Atsigulę į lovą stenkitės nežiūrėti į ekranus, neskaityti ir nedaryti nieko kito, kas gali apsunkinti užmigimą.

Mankštinkite kūną ir smegenis

Fiziniai pratimai turi daug privalumų, o vienas iš jų – smegenų sveikatos gerinimas. Tyrimai rodo, kad mankšta gali pagerinti jūsų gebėjimą mąstyti, mokytis ir prisiminti. Tai taip pat gali padėti išvengti arba atitolinti tam tikras psichikos ligas, pavyzdžiui, depresiją ir nerimą. Mankšta ne tik padeda išlaikyti sveiką širdį, bet ir smegenis. Kai mankštinatės, į smegenis plūsta daugiau kraujo. Taip į smegenis patenka daugiau deguonies ir energijos, o tai gali padėti aiškiau ir kūrybiškiau mąstyti. Reguliariai mankštindamiesi galite geriau įsiminti dalykus ir kurti naujas idėjų sąsajas, o tai puikiai tinka kūrybiškumui. Mankšta su draugais ir šeimos nariais taip pat gali padėti pagerinti jūsų socialinius įgūdžius, o tai gali būti naudinga, jei jaučiate socialinį nerimą.

Naudokite laikmatį, kad nenukryptumėte nuo kelio

Jei norite įsitikinti, kad kiekvieną savaitę pakankamai mankštinatės, žingsniamatis gali būti puiki priemonė. Tačiau žingsniamačiai gali ne tik sekti, kiek žingsnių nueinate. Jie taip pat gali paskatinti jus siekti kitų tikslų. Pavyzdžiui, jei norite daugiau laiko praleisti skaitydami, nustatykite laikmatį tam tikram laikui kasdien ir įsitikinkite, kad tiek laiko praleidžiate skaitydami. Tas pats metodas gali būti naudingas, jei norite lavinti naujus įgūdžius, pavyzdžiui, mokantis naujos kalbos. Įsitikinkite, kad pasirinkote konkretų laiką, kad neatidėliotumėte jo tiek, kad išvis to nedarytumėte. Laikmatis padės jums neatsilikti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Pakeiskite savo maisto pasirinkimą

Mityba yra svarbi sveikos gyvensenos dalis, todėl logiška, kad ji būtina ir norint išlaikyti sveikas smegenis. Yra daug vitaminų ir mineralų, būtinų smegenų sveikatai, tačiau vienas jų išsiskiria kaip ypač svarbus: omega-3 riebalų rūgštys. Omega-3 riebalų rūgščių yra tam tikrose žuvyse, riešutuose ir sėklose bei tam tikrų rūšių daržovėse. Tyrimai parodė, kad vartojant daug omega-3 riebalų rūgščių turinčius maisto produktus galima sumažinti riziką susirgti tam tikromis psichikos ligomis, pavyzdžiui, depresija, nerimu ir šizofrenija. Tačiau daugumoje žuvų yra gyvsidabrio ir kitų toksinų, kurie gali rimtai pakenkti jūsų smegenims ir nervų sistemai. Žuvų taukų papildai kuriuos galite rasti Rawpowders.lt, yra gera išeitis, jei nesate tikri, kokiuose maisto produktuose yra omega-3 riebalų rūgščių.

Pridėkite šiek tiek kultūros

Reguliarus kultūrinių renginių, pavyzdžiui, spektaklių ir koncertų, lankymas gali padėti palaikyti smegenų aktyvumą ir užimtumą. Tyrimai rodo, kad reguliarus kultūrinių renginių lankymas gali padėti sulėtinti su amžiumi pasireiškiantį protinės veiklos silpnėjimą. Tai taip pat gali pagerinti atmintį ir gebėjimą kūrybiškai mąstyti. Mokslininkai mano, kad reguliariai dalyvaujant kultūriniuose renginiuose gerėja ryšiai tarp skirtingų smegenų dalių, o tai padeda kūrybiškumui ir atminčiai. Kuo daugiau dalyvausite kultūrinėje veikloje, tuo daugiau naudos iš jos turėsite. Tai nebūtinai turi kainuoti brangiai - kai kurie muziejai pirmadieniais lankytojus priima nemokamai. Taip pat Lietuvos miestuose ir miesteliuose gan dažnai vyksta nemokami renginiai, mugės bei koncertai.

Daugiau žaidimų visiems!

Jei norite, kad jūsų smegenys būtų sveikos, neprivalote vien tik skaityti ir klausytis muzikos. Galite žaisti ir žaidimus! Žaisdami žaidimus galite padidinti savo kūrybiškumą, pagerinti problemų sprendimo įgūdžius ir padidinti dėmesio koncentraciją. Be to, tai gali būti labai smagu! Įrodyta, kad net paprasti žaidimai ir galvosūkiai gali pagerinti jūsų pažintines funkcijas ir palaikyti sveikas smegenis. Žaidimus galite žaisti kompiuteriu ar telefonu, taip pat galite užsiimti senamadiška pramoga žaisdami stalo žaidimus, kortų žaidimus ir galvosūkius.

Nepamirškite kvėpuoti

Kai patiriate stresą, jūsų organizmas gamina hormoną, vadinamą kortizoliu. Dėl to galite jausti nerimą, įtampą ir nuovargį, be to, tai gali paveikti jūsų gebėjimą aiškiai mąstyti. Kvėpavimo pratimai gali padėti sumažinti kortizolio kiekį organizme, todėl galite jaustis ramesni ir labiau atsipalaidavę. Tai galite padaryti giliai įkvėpdami pro nosį, giliai įkvėpdami ir lėtai iškvėpdami pro burną. Įpratę tai daryti, galite tai daryti net užsiimdami kita veikla, pavyzdžiui, skaitydami, žiūrėdami televizorių ar klausydamiesi muzikos. Taip pat galite stengtis sumažinti streso lygį pakankamai miegodami, sveikai maitindamiesi ir reguliariai mankštindamiesi.

Kuo daugiau galite padaryti, kad jūsų smegenys būtų sveikos ir aktyvios, tuo didesnė tikimybė, kad protinės funkcijos išliks ilgiau. Taigi vadovaukitės šiais smegenų veiklą skatinančiais patarimais, kad smegenys būtų sveikos ir neuronai veiktų ilgiau. Kai tinkamai rūpinsitės savo smegenimis, galėsite džiaugtis laimingesniu ir sveikesniu gyvenimu. Senstant galite tikėtis aiškesnio mąstymo, jaustis laimingesni ir geresnės gyvenimo kokybės. Atlikę keletą paprastų veiksmų, galite užtikrinti, kad jūsų smegenys kuo ilgiau išliktų stiprios, dinamiškos ir sveikos!