 „Žalgiriui“ gali tekti atsisveikinti su komandos lyderiu

„Žalgiriui“ gali tekti atsisveikinti su komandos lyderiu

2026-06-04 13:32 kauno.diena.lt inf.

28-erių Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco po šio sezono gali palikti komandą.

<span>„Žalgiriui“ gali tekti atsisveikinti su komandos lyderiu</span>
„Žalgiriui“ gali tekti atsisveikinti su komandos lyderiu / T. Biliūno/BNS nuotr.

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„BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas praneša, kad Kauno „Žalgirio“ lyderis yra pažengusiose derybose su Vilerbano ASVEL. Anot žurnalisto, abi pusės derasi dėl ilgalaikio kontrakto. Jeigu susitarimas būtų pasiektas, Kauno ekipa gautų išpirką, nes S. Francisco kontraktas galioja iki 2026–2027 m. sezono pabaigos.

Šį sezoną Eurolygoje prancūzas vidutiniškai rinko po 16,5 taško, 2,9 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,2 naudingumo balo.

S. Francisco su „Žalgiriu“ iškovojo du Karaliaus Mindaugo taurės trofėjus (2025 ir 2026 metais) bei vieną LKL titulą (2025). Antrojo sieks artėjančiame LKL finale – laukia kovos su Utenos „Juventus“.

Šiame straipsnyje:
Sylvainas Francisco
Kauno Žalgiris
Žalgiris
krepšinis
Vilerbano Asvel

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Komentarai

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Komentarai

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Vyt Bimba
Reikia Lekerauską-Likerį iš JAV pasikviesti. Kiek žinau, jis ten tvoras dažo. Patikimesnis būtu už tuos nigus. Nepaliktu Žalgirio dėl ilgesnio euro Tfu, padla !
0
-2
66
Geriau Veličką paima. Lietuviai turėtų žaisti Kauno Žalgeryje.
1
0
ViP
Manau su tokiu atsidavimu, kaip jie [ žalgiriečiai ] pradeda rungtynes, tai tikėtina, jog ...Utenos klubas įsibėgės ir nugalės. Matyti kaip jie stengiasi, kaip meta tritaškius, kaip ginasi, kaip bėga...ir kaip laimi visas paskutines [ daugiau nei 10 ] rungtynių. Nors prieš tai su Kemzūra gaudavo ir gaudavo...
1
-2
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