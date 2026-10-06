„Žalgiris“ su „Tesonet“ sukūrė sporto infrastruktūros akseleratorių „Confluence Valley“

Akseleratorius skirtas valdyti sporto objektus pasauliniu mastu, auginant sporto komandų finansinį stabilumą ir investicines galimybes, skatinant sporto populiarumą bei stiprinant miestų ekonomiką, teigiama pranešime.
Akseleratoriaus generaliniu direktoriumi tapo anksčiau krepšinio klubui „Žalgiris“ ir Eurolygai vadovavęs Paulius Motiejūnas.
Anot P. Motiejūno, renginių ir sporto erdvių rinka sparčiai keičiasi ir tai atvėrė galimybes sukurti akseleratorių, pritaikant jau veikiantį ir užtikrintą modelį užsienio rinkose.
Pasak pranėšimo, „Confluence Valley“ aktyviai analizuoja rinkas Europoje, kur būtų galima pasiūlyti šio akseleratoriaus sprendimą – surengta jau virš 40 pokalbių apie plėtros galimybes įvairiuose regionuose.
„Confluence Valley“ vizija – renginių erdves paversti komandų, sporto ir miestų sėkmės katalizatoriumi. To siekiama, sudarant sąlygas auginti sporto komandų finansinį stabilumą ir investicines galimybes, didinant sporto populiarumą ir prieinamumą bei stiprinant miestų ekonomiką ir reputaciją“, – rašoma pranešime.
Vienas akseleratoriaus prioritetų yra investicijos į naujų technologijų kūrimą ir jų pritaikymą.
Pasauliniu mastu veikiančio akseleratoriaus valdymas leis geriau išnaudoti ir „Žalgirio“ bei Kauno potencialą – surengti daugiau tarptautinio lygio sporto ir pramogų renginių, pritraukti aukščiausio lygio atlikėjus ir svečius iš užsienio, teigiama pranešime.
BNS 2024 metais rašė, Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubas atskiriamas nuo „Žalgiris group“ įsteigiant naują įmonę „Žalgiris Club“.
Tų pačių metų pradžioje „Žalgiris Group“ pasirašė 39,3 mln. eurų vertės koncesijos sutartį su Kauno savivaldybe, pagal ją bendrovė 15 metų valdys Dariaus ir Girėno stadioną bei Kauno sporto halę.
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