„Žalgirio“ strategas: liaupsės pasipylė per anksti

Tritaškius pavadino šnipštu
Lietuvos čempionų trijų iš eilės pergalių serija nutrūko Belgrade, kur 79:88 pralaimėta „Crvena zvezda“ komandai.
Nepavyko atsitiesti Kaune: žalgiriečiai nusileido Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipai 78:89, nors antrą kėlinį buvo sukaupę 16 taškų persvarą.
„Pradėjome galvoti, kad rungtynės jau baigėsi. Tai labai pavojinga, todėl varžovai sugrįžo į kovą ir nusipelnė pergalės“, – sakė „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
Tris asmeninius karjeros Eurolygoje rekordus pagerino Arnas Butkevičius: pelnė 20 taškų, pataikė šešis tritaškius ir surinko 28 naudingumo balus.
„Gynėjai puikiai perdavė kamuolį, beliko pataikyti. Pavyko ir pora sudėtingų metimų, tačiau iš tų tritaškių šnipštas, nes galiausiai vis tiek pralaimėjome“, – kalbėjo A. Butkevičius.
Vyks į Ispaniją
T. Masiulis, komentuodamas nesėkmingą savaitę, teigė, kad varžovai pranoko fiziškumu.
„Mus tiesiog išstumdavo iš pozicijų, neleido lengvai manevruoti su kamuoliu, gynėjai negalėjo žaisti taip, kaip norėjome, – svarstė treneris. – Be to, galbūt per daug mus liaupsino po pergalių. Žaidėjams tai įstrigo, nors kol kas nesame geriausi.“
„Reikėtų geriau reaguoti į per rungtynes besikeičiančias situacijas. Mačas su milaniečiais – antras iš eilės, kai agresyvi varžovų gynyba vėl mus išmušė iš vėžių“, – pridūrė A. Butkevičius.
Spalio 23-iąją „Žalgiris“ svečiuose susitiks su „Barcelona“, kuri penkto turo dvikovą 78:83 pralaimėjo „Dubai“ ekipai.
Eurolygos debiutantus į pergalę vedė Filipas Petruševas, surinkęs 23 taškus, aštuonis kartus atkovojęs kamuolį. Katalonijos klubui po 19 taškų pelnė Dario Brizuela ir Tornikė Šengelija. „Barcelonos“ žaidėjai pataikė 37 proc. dvitaškių (16/43), Dubajaus krepšininkai – 54 proc. (20/37).
Varžovai rado receptų
„Pamatėme, kad po galingo starto visi varžovai ima pagarbiau vertinti naują „Žalgirio“ komandą ir atidžiau analizuoti jos žaidimą. Nuo šiol žalgiriečiai turi būti tam pasiruošę“, – pabrėžė Povilas Šakinis.
Buvęs krepšininkas ir treneris mano, kad du pralaimėjimai Lietuvos čempionus grąžino į jiems labiau įprastas pozicijas Eurolygos turnyro lentelėje.
– Kaip paaiškinti prastą „Žalgirio“ savaitę Eurolygoje? – pasiteiravome P. Šakinio.
– Po skambių pergalių prieš Eurolygos čempionus ir vicečempionus daug kam atrodė, kad žalgiriečiai bus sunkiai sustabdomi. Vis dėlto reikia atsižvelgti, kad sezono pradžioje galingi klubai lėtai įsibėgėja – tai rodo ir Stambulo „Fenerbahce“ nesėkmės. Bet kuo toliau, tuo tokioms komandoms kaip „Žalgiris“ bus sudėtingiau. Akivaizdu, kad varžovai nepraleido pro akis kauniečių rezultatų ir kruopščiai rengiasi rungtynėms su jais. Matyti, kad Belgrado ir Milano klubų trenerių štabai įdėjo nemažai pastangų, atliko vadinamąjį skautingą, todėl rado priešnuodžių prieš žalgiriečių pranašumus.
– Toną rungtynėms su Milano krepšininkais tarsi nubrėžė ir netikėta A. Butkevičiaus tritaškių serija. Galbūt T. Masiuliui savo schemose reikėtų dažniau skirti snaiperio vaidmenį būtent Arnui?
– Nemanau, kad prieš rungtynes T. Masiulis akcentavo A. Butkevičiaus tritaškius. Kiekvienas žaidėjas bent kartą per sezoną sužaidžia rungtynes, kuriose jo indėlis būna didesnis nei įprastai. Arnas visada kovingas, dirba gynyboje, bet tą vakarą jis buvo karštas ir puolime. Krepšys jam buvo šulinio dydžio. A. Butkevičius – toks žaidėjas, kad meta retai, bet jei pataiko, gali tapti sunkiai sustabdomas. Iš pradžių varžovai puolėjui suteikė laisvės, manydami, kad jis neįmes, o po kelių sėkmingų bandymų jis jau smeigė ir per rankas, ir iš labai toli. Tik apmaudu, kad Arno karjeros rekordą nubraukė galutinis rezultatas.
– Kodėl žalgiriečiams nepavyko išlaikyti pranašumo?
– Kai kuriose situacijose pritrūko šalto proto, kai kuriose – agresyvumo. Milano komanda, atvykusi be trijų starto penketo krepšininkų, rado rezervų. Nuo atsarginių suolo pakilę žaidėjai atrodė ne ką blogau už traumuotus lyderius. Net penki jų krepšininkai pelnė po 15 taškų. Nustebino britas Quinnas Ellisas. 22-ejų metų gynėjas Kaune pasiekė savo naudingumo (18 balų) ir rezultatyvumo rekordus (15 taškų). Kai kuriose situacijose atrodė, kad varžovai yra ir atletiškesni, elementariai didesni už žalgiriečius.
– Įsiminė momentai, kai pernykštis mūsų ekipos lyderis Sylvainas Francisco būdavo paliekamas vienas prieš gynėją, bet, užuot sudraskęs varžovų gynybą, nusimesdavo kamuolį. Ar tai rodo, kad prancūzas vis dar neranda savo vaidmens šalia šiemet prisidėjusių pajėgių komandos naujokų?
– Daugelis komandų sezono pradžioje dar ieško savo braižo, balanso. Strigo ne tik S. Francisco, bet ir Maodo Lo, Deividas Sirvydis, Edgaras Ulanovas. S. Francisco lemiamais momentais galėjo būti agresyvesnis žaidžiant vienas prieš vieną, tačiau labiausiai pasigedau E. Ulanovo įtraukimo. Jis – gudrus žaidėjas. Gavęs kamuolį Edgaras gali ne tik atakuoti pats, bet ir sukurti gerą situaciją kitiems žalgiriečiams.
Čempionai atsitiesė
Trijų paeiliui nesėkmių seriją nutraukė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“.
Eurolygos čempionai savo aikštėje 88:73 įveikė Miuncheno „Bayern“.
„Ritmą diktavo Arturas Žagaras ir Scottie Wilbekinas (pelnė atitinkamai 8 ir 14 taškų – aut. past.), bet apskritai visa komanda gerai atliko darbą. Fiziškumas ir kieta gynyba – to dabar labiausiai reikia, negalime laimėti žaisdami gražų krepšinį, be to, ir nesame tam pasiruošę“, – dalijosi mintimis Š. Jasikevičius.
„Fenerbahce“ klubo prezidentas Sadettinas Saranas viešai patvirtino, jog padarys viską, kad pratęstų darbo sutartį su Š. Jasikevičiumi.
„Visokeriopai pasitikime treneriu“, – pabrėžė S. Saranas.
Stambulo komandos vairą Š. Jasikevičius perėmė 2023-ųjų gruodį. Jam vadovaujant „Fenerbahce“ tapo Eurolygos čempione, dukart Turkijos čempione bei dukart iškovojo šios šalies krepšinio taurę.
Š. Jasikevičius buvo išrinktas 2024–2025 m. sezono Eurolygos metų treneriu.
Statistika
„Žalgiris“–„EA7 Emporio Armani“ 78:89 (21:13, 21:26, 19:24, 17:26).
Kaunas, „Žalgirio“ arena, 14 920 žiūrovų.
„Žalgiris“: A. Butkevičius 20 taškų (6/7 tritaškių, 5 atkovoti ir 3 perimti kamuoliai), M. Wrightas 15 (7 atkovoti kamuoliai), N. Williamsas-Gossas 15 (4 rezultatyvūs perdavimai), Ą. Tubelis 14 (5 atkovoti kamuoliai), S. Francisco 8 (2/8 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), D. Sleva 3, I. Brazdeikis 2 (0/3 dvitaškių), L. Birutis 1, M. Lo (0/3 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), E. Ulanovas (0/4 dvitaškių), D. Sirvydis ir M. Rubštavičius po 0.
„EA7 Emporio Armani“: D. Bookeris 15 taškų (7 atkovoti kamuoliai), G. Ricci (5/5 tritaškių) ir Sh. Shieldsas (1/5 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai) ir Q. Ellisas po 15, M. Guduričius 14 (7 atkovoti kamuoliai), L. Bolmaro 10 (7 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), N. Mannionas 3 (5 rezultatyvūs perdavimai), O. Diopas 2, A. Brooksas ir B. Dunstonas po 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas – dvitaškių 16/36 (44 proc.) ir 18/40 (45 proc.), tritaškių – 12/32 (37) ir 12/21 (57), baudų metimų – 10/13 (77) ir 17/19 (89). Atkovota kamuolių – 38 ir 33, perimta – 7 ir 3. Rezultatyvūs perdavimai – po 19. Klaidos – 11 ir 9.
5-as turas
„Dubai“–„Barcelona“ 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22). 6 309 žiūrovai. F. Petruševas 23 taškai (7/7 baudų metimų, 8 atkovoti kamuoliai) / T. Šengelija ir D. Brizuela (4/9 tritaškių) po 19 taškų.
Stambulo „Fenerbahce“–Miuncheno „Bayern“ 88:73 (14:20, 23:12, 25:14, 26:27). 8 650 žiūrovų. M. Jantunenas 15 taškų (5/6 tritaškių) / A. Obstas, I. Mike'as ir W. Gabrielis po 13 taškų.
Tel Avivo „Maccabi“–Pirėjo „Olympiakos“ 94:95 (24:22, 24:18, 22:25, 24:30). 620 žiūrovų. J. Dowtinas 24 taškai (6/7 tritaškių) / S. Vezenkovas (10 atkovotų kamuolių) ir N. Milutinovas po 23 taškus.
