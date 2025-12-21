Žalgiriečiai taurės turnyre kaimynams nenuolaidžiavo

Kauno "Žalgirio" krepšininkai Panevėžyje 118:73 sutriuškino „Jonavą Hipocredit“ ir žengė milžinišką žingsnį link Citadele KMT finalo ketverto.
Atsakomosios rungtynės Garliavoje įvyks sausio 17 d. Jei jonaviečiai nepateiks amžiaus sensacijos ir neįveiks žalgiriečių 46 taškais, „Žalgirį“ vasario 21-22 dienomis žais Šiauliuose vyksiančiame finalo ketverte.
Kauniečiai čiupo jautį už ragų nuo pat susitikimo starto, o jų atotrūkis augo nuosekliai beveik viso mačo metu. Pirmojo ketvirčio pabaigoje skirtumas tapo dviženklis (29:19). Antrojo viduryje Manto Rubštavičiaus tritaškis padėjo jo ekipai pasiekti 20 taškų pranašumą (43:23).
Iškart po pertraukos čempionų titulą ginanti komanda nemažino apsukų ir peržengė naują apvalią persvaros ribą turėdami dvigubai daugiau taškų už varžovus (62:31). Dar trečiajame ketvirtyje žaliai balti pirmavo 40 taškų (85:45). Per likusį laiką praraja tarp komandų dar kiek padidėjo, tačiau „Žalgiris“ kiek atsipalaidavo ir jonaviečiai kiek lengviau rinko taškus. Pasktuniąja intriga tapo šimtojo taško likimas – jį pelnė Deividas Sirvydis, sulaukęs džiaugsmingų komandos draugų reakcijų nuo suolo.
Nugalėtojų gretose taškus pelnė visas dvyliktukas, o rezultatyviausias ir naudingiausias iš visų buvo Ąžuolas Tubelis (20 tšk., 3 atk. kam., 25 naud. bal.).
Jonavos ekipoje kiek pozityviau pasirodė tik Džiugas Slavinskas ir Makai Ashtonas-Langfordas. Abu jie pelnė po 12 taškų ir sukaupė atitinkamai po 16 ir 13 naudingumo balų.
„Jonava Hipocredit“: Makai Ashtonas-Langfordas ir Džiugas Slavinskas po 12, Hilmaras Henningssonas 10, Benjaminas Krikke 8, Jalenas Henry, Mihkelis Kirvesas ir Olinas Carteris po 7,
„Žalgiris“: Ąžuolas Tubelis 20, Mosesas Wrightas 17, Mantas Rubštavičius 14, Sylvainas Francisco 12, Maodo Lo 11, Laurynas Birutis ir Dustinas Sleva po 10, Arnas Butkevičius ir Deividas Sirvydis po 7, Edgaras Ulanovas 6.
„Žiūrint į aplinkybes, kai žaidžiame tiek rungtynių, džiugu, kad rimtai pažiūrėjome ir darbą padarėme iki pabaigos. Norime kiekvieną mačą išnaudoti tobulėjimui. Treniruočių beveik neturime, visada norime kažkokios naudos, norime žaisti maksimaliai, neatsipalaidavę ir gerbiant varžovą“, - dėstė T. Masiulis.
„Daugiau klausimų nei atsakymų. Skaudus pralaimėjimas. „Žalgiris“ pamokė, kaip žaisti krepšinį. Kartais atrodė, kad neturime noro, kai taip pralaiminėdami nesugebame prasižengti. Gyvenime turi turėti kažkokius tikslus, turi žaisti, kovoti, bet kai ketvirtą kėlinį baigi su viena pražanga, neturiu pasiteisinimų nei aš, nei žaidėjai“, - komentavo jonaviečių vairininkas Steponas Babrauskas.
