Jonavoje – puolėjas iš Graikijos antrosios lygos

27 metų 200 cm ūgio puolėjas šiame sezone rungtyniavo Graikijos antrojoje lygoje. Vilkint Amaliados „Koroivos” klubo marškinėlius rinko po 19,1 taško, atkovodavo po 6 kamuolius ir atlikdavo po 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
Puolėjas, baigęs universitetą Teksaso valstijoje ir persikėlęs į Europą, rungtyniavo Austrijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos bei Graikijos čempionatuose.
Su L.Varneriu pasirašyta sutartis iki kito Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, sezono pabaigos.
