Varšuvos širdyje – krepšinio batalijos

Laukia prancūzai
Vyrų komanda, kurią sudaro Evaldas Džiaugys, Rokas Jocys, Aurelijus Pukelis ir Ignas Vaitkus, D grupėje 21:14 nugalėjo belgus ir 22:20 – brazilus.
Per mačą su Brazilijos ekipa, likus žaisti 55 sek., rezultatas buvo lygus – 20:20. Mūsiškių pergalę lėmė E. Džiaugio tolimas dvitaškis.
Šiandien „Plac Defilad“ aikštėje įrengtoje arenoje lietuviai išmėgins jėgas su puertorikiečiais ir olimpiniais vicečempionais prancūzais.
Puerto Riko krepšininkai 19:17 įveikė brazilus, tačiau 16:18 nusileido prancūzams, kurie 21:20 palaužė belgus.
Grupėje pirmą vietą užėmusi rinktinė iškart pateks į ketvirtfinalį, o antra ir trečia komandos varžysis aštuntfinalyje, kur jų lauks akistatos su A grupės (Austrija, Serbija, Ispanija, Madagaskaras ir Australija) ekipomis.
Susikovė favoritai
A grupėje 2025 m. pasaulio čempionai ispanai 12:16 pralaimėjo daugkartiniams Europos čempionams serbams, kurie 21:14 įveikė Madagaskaro atstovus.
Dvejas rungtynes laimėjo austrai: 20:15 nugalėjo madagaskariečius ir 21:14 – australus.
B grupėje staigmeną pateikė čekai – 21:20 privertė kapituliuoti favoritus amerikiečius (pergalę baudos metimu išplėšė Štepanas Borovka).
2025-ųjų Europos vicečempionai latviai, 14:17 pralaimėję JAV rinktinei, po pratęsimo 22:20 įveikė lenkus (nugalėtojams 9 taškus pelnė Karlis Lasmanis, o šis mačas truko beveik 11 min. – kol kas ilgiausiai čempionate).
C grupėje olimpiniai čempionai Nyderlandų krepšininkai 21:13 pranoko Naujosios Zelandijos ekipą ir 22:10 sutriuškino kinus.
Pergalė ir nesėkmė
Lietuvos krepšininkės, 19:17 nugalėjusios 2025 m. pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojas kanadietes, 12:21 neatsilaikė prieš prancūzes.
Itin dramatiškai susiklostė dvikova su Kanados rinktine. Likus žaisti 9 sek. – 17:17. Netrukus varžovės, stabdydamos Kamilę Nacickaitę-van der Horst, prasižengė ir mūsų komandos lyderė baudų metimais padėjo tašką.
Šiandien lietuvės žais su ukrainietėmis ir japonėmis.
Ukrainos ekipa 11:14 nusileido kanadietėms ir 19:18 palaužė japones, kurios 16:13 įveikė prancūzes.
A grupėje pasaulio ir Europos čempionė Nyderlandų rinktinė 12:8 įveikė Čekijos ekipą bei 19:13 – 2025 m. Europos vicečempiones azerbaidžanietes.
Olimpinės čempionės vokietės 21:14 nugalėjo kines ir 22:10 – filipinietes, o latvės 14:10 – Filipinų atstoves ir 21:13 – itales.
Rezultatai
Lietuva–Belgija 21:14. R. Jocys 9 taškai (3/6 dvitaškių), I. Vaitkus (4 atkovoti kamuoliai) ir A. Pukelis (3 rezultatyvūs perdavimai) po 5, E. Džiaugys 2.
Lietuva–Brazilija 22:20. A. Pukelis 8 taškai (4 atkovoti kamuoliai, 3/5 dvitaškių), E. Džiaugys 7 (4 atkovoti kamuoliai), R. Jocys 4, I. Vaitkus 3 (5 atkovoti kamuoliai).
Lietuva–Kanada 19:17. K. Nacickaitė-van der Horst 10 taškų, J. Miknaitė 4, G. Šulskė 3 (4 atkovoti kamuoliai), G. Labuckienė 2 (9 atkovoti kamuoliai).
Lietuva–Prancūzija 12:21. K. Nacickaitė-van der Horst (3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai) ir G. Labuckienė po 4 taškus, G. Šulskė 2, J. Miknaitė 1.
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