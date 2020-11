V. Čeponis netiki „Žalgirio“ šansais prieš „Real“: sirgalių praradimas – nuostolis

Greitai plintantis virusas pakoregavo ir Kauno „Žalgirio“ planus. Ketvirtadienį išvykoje su ASVEL komanda susitikęs „Žalgiris“ į kovą stojo be šio sezono atradimo Roko Jokubaičio, kuriam tik grįžus į Lietuvą buvo nustatytas koronavirusas. Dėl šios priežasties visa komanda buvo priversta darkart pasidaryti testus, izoliuotis ir tik pirmadienį, sulaukus neigiamų rezultatų, komanda grįžo treniruotis.

Priverstinė pertrauka gali turėti reikšmę ir artimiausiose rungtynėse su Madrido „Real“ klubu, įsitikinęs komentatorius Vaidas Čeponis, kuris „Betsafe“ prognozėse pergalę pranašavo karališkajam klubui.

„Prognozuoju, kad „Real“ parsiveš pergalę iš Kauno, nepaisant to, kad sezono pradžioje Pablo Laso auklėtiniai buksuoja. Praėjusiame ture Madrido ekipa užtikrintai įveikė vienus lyderių Miuncheno „Bayern“, o Ispanijos čempionate „Real“ išvykoje įrodė pranašumą prieš stipriai atrodančią „Valencia“. Be to, „Žalgiriui“ trūks ir sirgalių armijos, kuri neretai įvardijama kaip „šeštasis žaidėjas“ Kauno arenoje“, – sirgalių svarbą kauniečiams išskyrė jis.

Gerų žinių Kauno komandos simpatikams nesuteikia ir „Betsafe“ krepšinio ekspertai, kurie „Žalgirio“ pergalei skiria vos 35 proc. tikimybę.

V. Čeponis neslepia didžiulio susižavėjimo trečioje turnyro lentelės vietoje esančiu Miuncheno klubu, kuris tapo staigmena daugumai krepšinio gerbėjų. Greta „Žalgirio“ turnyrinėje lentelėje besirikiuojantis „Bayern“ nuo Kauno komandos atsilieka tik viena pergale, o ir šis deficitas, pasak garsaus komentatoriaus, pasibaigus septintajam turui išnyks.

„Nors ir Bavarijos klubas paskutiniame ture pralaimėjo Madrido „Real“ ekipai, manau, kad „Crvena Zvezda“ nesugebės pasipriešinti rezultatyviausią puolimą organizuojančiam „Bayern“. Miuncheno ekipa per rungtynes pelno po 81 tašką, o šį sezoną išvykoje dar nelaimėjusi Belgrado komanda nepasižymi gera gynyba, todėl tikiu, kad taškų lenktynėse Andrea Trinchieri auklėtiniai nesunkiai nugalės“, – „Bayern“ komandos pergale rezultatyviame mače neabejoja V. Čeponis.

Krepšinio ekspertas didelės intrigos neregi ir Eurolygos grandų mače tarp Maskvos CSKA ir Atėnų „Panathinaikos“. V. Čeponis užtikrintas, kad aktyviai vasarą žaidėjus viliojęs CSKA klubas įveiks nukraujavusį „Panathinaikos“, o „Betsafe“ krepšinio ekspertai tam skiria net 65 proc. tikimybę.

„Rusijos čempionai šį sezoną pradėjo banguotai, tačiau, lyginant komandų sudėtis, CSKA komplektacija atrodo daugiau nei įspūdingai. Manau, kad rimtų pokyčių reikalaujantis Atėnų klubas neapgins namų tvirtovės ir CSKA iškovos ketvirtąją pergalę turnyre“, – teigia krepšinio komentatorius.

Įdomiausiu turo maču V. Čeponis įvardina mačą Valensijoje tarp vietos ir Milano „AX Armani Exchange“ klubų. Abi komandos šį sezoną atrodo puikiai susikomplektavusios, žaidžia akiai gražų krepšinį, o turnyrinėje lentelėje rikiuojasi viena šalia kitos, todėl pergalės kaina dar didesnė. Krepšinio ekspertas neabejoja, kad mačas bus rezultatyvus, o jo baigtis šiame ture intriguoja labiausiai.