Už aikštės ribų – sutartys ir išleistuvės

Gynybos faktorius
Žalgiriečiai sėkmingai pradėjo Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, pusfinalio iki trijų pergalių varžybas – savo arenoje 85:75 palaužė Panevėžio „Lietkabelį“.
Ketvirtą kėlinį kauniečiai pirmavo vos 63:61. Situacija pagerėjo po dviejų Sylvaino Francisco tritaškių – 71:63, galiausiai varžovus tolėliau nubloškė Mosesas Wrightas, Ą. Tubelis ir Nigelas Williamsas-Gossas – 82:68.
„Pavyko suintensyvinti gynybą ir tai leido pasiekti pergalę. Didelį dėmesį skyrėme pagrindiniams „Lietkabelio“ žaidėjams – Jamelui Morrisui ir Kristianui Kullamae, manau, kad neblogai susitvarkėme. Jie taškų surinko, tačiau nemažai metimų nepataikė“, – kalbėjo „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
K. Kullamae bendras dvitaškių ir tritaškių taiklumas – 37,5 proc. (6/16), J. Morriso – 36 proc. (5/14).
Antra „Žalgirio“ ir „Lietkabelio“ akistata – šiandien Panevėžyje.
„Bandysime būti geresni. Tikiuosi, kad mano žaidėjai kausis taip pat kaip Kaune – parodėme, kad galime būti konkurencingi“, – sakė „Lietkabelio“ vyriausiasis treneris Nenadas Čanakas.
Tarp sąlygų – išpirka
Pirmo Lietuvos čempiono titulo siekiantis Ą. Tubelis dar mažiausiai du sezonus atstovaus „Žalgiriui“.
Kauno klubas su 24-erių metų 208 cm ūgio puolėju pratęsė sutartį pagal formulę „2+1“. Sutartis galios iki 2028-2029 m. sezono pabaigos, garantuota dviem artimiausiems, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti išpirkos sąlyga.
Be to, numatyta galimybė 2027 m. vasarą išvykti į Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) komandą, pasinaudojus išpirka.
„Man „Žalgiris“ suteikia visas sąlygas – tereikia dirbti“, – kalbėjo krepšininkas.
Šį Eurolygos sezoną Ą. Tubelis buvo trečias rezultatyviausias ir naudingiausias „Žalgirio“ žaidėjas, rinkęs vidutiniškai po 12,1 taško, po 4,5 atkovoto kamuolio ir po 12,7 naudingumo balo.
„Norime, kad toks žaidėjas kaip Ąžuolas mūsų gretose būtų kiek galima ilgiau. Matėme jo kelią – kaip jis paaugo nuo sezono pradžios ne tik kaip krepšininkas, bet ir kaip asmenybė. Tikiu, kad jis turi didžiulį potencialą ir dar tikrai gerins savo žaidimą, o sukaupęs patirties žais dar solidžiau. Matau jį „Žalgiryje“ kaip vieną pagrindinių žaidėjų“, – teigė Kauno klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
„Žalgiris“ anksčiau pratęsė sutartis su gynėju Maodo Lo, puolėju Dustinu Sleva.
Kaune parodėme, kad galime būti konkurencingi.
Šaltos skyrybos
Po Vilniaus „Ryto“ fiasko, kai sostinės komanda pirmą kartą nuo 1997-ųjų nepateko į pusfinalį, klubas ėmėsi pokyčių ir pradėjo nuo specialistų štabo – atleido vyriausiąjį trenerį Giedrių Žibėną.
Strategas turėjo dar vienus metus galiojančią sutartį, tad tai, kad pasitraukė be jokios atsisveikinimo kalbos ir padėkų, linkėjimų, leidžia manyti, kad išsiskyrimas įvyko ne savo noru ar abipusiu susitarimu.
Oficialiame sporto direktoriaus Artūro Jomanto komentare teigiama: „Sezono finišas neatitiko nei mūsų pačių keliamų standartų, nei lūkesčių, kuriuos pagrįstai turėjo mūsų bendruomenė.“
Tarp eilučių – sporto folkloras: jeigu laimi komanda – žaidėjų nuopelnas, jeigu pralaimi – atsakomybė tenka treneriui.
A. Jomantas, be kita ko, patvirtino: naujo vyriausiojo trenerio paieška jau prasidėjo.
Galimus kandidatus socialiniuose tinkluose įvardijo krepšinio žinovai: tai – anksčiau „Rytą“ treniravę Dainius Adomaitis (baigė karjerą Japonijoje), Rimas Kurtinaitis (atsisveikino su Azerbaidžanu), iš užsieniečių – darbo ieškantys italas Francesco Tabellini ar buvęs G. Žibėno asistentas graikas Georgios Dedas.
„Norime turėti trenerį, kuriuo tikėtų žaidėjai, kuris būtų juodadarbis, suprastų klubo kultūrą ir, svarbiausia, spaudimą, su kuriuo jam teks susidurti dirbant „Ryte“. Žmogiškosios savybės mums taip pat visada buvo svarbios, tokiomis išliks ir toliau. Nesame nusistatę nei prieš lietuvius, nei prieš užsieniečius – norime, kad tai būtų ambicingas žmogus, siekiantis tobulėti“, – reziumavo A. Jomantas.
Baigė karjerą
Utenos „Juventus“ krepšininkai, ketvirtfinalyje eliminavę G. Žibėno nuvairuotą „Rytą“, vakar pradėjo pusfinalio mačą su Klaipėdos „Neptūnu“.
Buvęs ilgametis uostamiesčio komandos žaidėjas, šį sezoną ryšėjęs „Gargždų“ ekipos kapitono raištį, Deividas Gailius paskelbė baigiąs krepšininko karjerą.
„Tai buvo neįtikėtina kelionė: sutikau daug labai talentingų žmonių, buvo įspūdingiausių pergalių, skaudžių pralaimėjimų. Labiausiai ačiū treneriams Kaziui Maksvyčiui ir Tomui Rinkevičiui, su kuriais teko garbė žaisti aukščiausioje Europos lygoje. Sezonus, praleistus gimtojo miesto komandoje „Neptūne“, kur prasidėjo mano kelias, prisiminsiu su geriausiomis emocijomis“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė klaipėdietis.
Tarp skambiausių D. Gailiaus pasiekimų – 2015-ųjų Europos krepšinio čempionato sidabras su Lietuvos rinktine, pergalė 2016 m. Karaliaus Mindaugo taurės turnyre su „Rytu“, keturi LKL bronzos medaliai (2010 m. – su „Šiauliais“, 2013 ir 2019 m. – su „Neptūnu“, 2016 m. – su „Rytu“).
Be to, D. Gailius yra atstovavęs Italijos, Slovėnijos, Ispanijos, Turkijos, Vokietijos klubams.
Rezultatas
„Žalgiris“–„Lietkabelis“ 85:75 (21:20, 21:20, 21:18, 22:17). 2 984 žiūrovai. S. Francisco 20 taškų (3/6 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), M. Wrightas 15 (8 atkovoti kamuoliai), D. Giedraitis 12 (4/5 tritaškių), Ą. Tubelis 9 (10 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvūs perdavimai) / J. Morrisas 15 taškų, K. Kullamae 14 (4 atkovoti kamuoliai), P. Danusevičius (12 atkovotų kamuolių) ir L. Mutičius po 13. Pusfinalio serija – 1:0.
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