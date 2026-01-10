Treneris po sensacingo pralaimėjimo: gėda prieš sirgalius

Pirmoji komandų akistata buvo pasibaigusi triuškinama vilniečių pergale 99:73.
„Gargždai“ laimi antrąsyk paeiliui ir pergalėmis jau aplenkė Utenos „Juventus“ (5-8). Taip gargždiškiai padidino atotrūkį nuo 8–9 vietas užimančių „Jonavos Hipocredit“ (2-11) ir Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ (4-10).
Vilniečiai LKL, kurią remia „Betsson“, pralaimėjo trečiąkart paeiliui.
Gargždiškiai susitikimą pradėjo geriau, o „Ryto“ puolimas strigo – 6:2. Jordanas Walkeris tik prabėgus pusei ketvirčio nutraukė vilniečių taškų badą (4:6), o Artūras Gudaitis rezultatą lygino – 6:6. Iniciatyvą vilniečiai siekė perimti (9:6), tačiau po pirmojo kėlinio turėjo tik minimalią persvarą – 16:15.
Spurtu „Gargždai“ atidarė antrą ketvirtį ir ėmė pirmauti jau 23:16. Nors Jacobas Wiley ir Jerrickas Hardingas siekė artinti „Rytą“ prie varžovų (26:29), po dviejų ketvirčių priekyje liko šeimininkai – 36:31.
Per du kėlinius abi komandos buvo pataikiusios po tritaškį – „Gargždai“ vieną iš 13 bandymų, o „Rytas“ vieną iš 15.
Po pertraukos Laurynas Vaištaras bei Deividas Gailius tempė į priekį gargždiškius (45:36), nors „Rytas“ baudų metimais neleido varžovams bėgti labiau. Nesportinė pražanga skirta Trey‘ui Pulliamui, skirtumas tirpo iki minimalaus (56:57), tad laukė intriguojantis paskutinis kėlinys.
Jam įpusėjus „Rytas“ vis dar minimaliai atsiliko (72:73) po Simono Lukošiaus tritaškio. Į vieną Pauliaus Petrilevičiaus baudą dviem atsakė J.Hardingas (74:74), žaisti liko 3 minutės. Baudas realizavo ir Ignas Sargiūnas, bet iškart dvitaškį pridėjo Justinas Turneris – 76:76. Laikas seko, liko 66 sekundės, o svarbius taškus su pražanga netrukus pelnė J.Turneris – 79:76.
Abiejų ekipų atakos strigo, kamuolį puolime atkovojo P.Petrilevičius, sekė pražanga prieš J.Turnerį, kurio ranka nesudrebėjo (81:76), bet greitais taškais atsakė I.Sargiūnas – 78:81.
Liko 10,5 sek., J.Pipkinsas realizavo vieną baudos metimą (82:78), o „Rytas“ neužpuolė ir pergalės iš šeimininkų nebeatėmė.
„Ryte“ debiutavęs Jordanas Caroline‘as per 15 minučių pelnė 7 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir rinko 9 naudingumo balus.
Sugrįžęs Kennethas Smithas per 17 min prametė tris tritaškius, atliko 2 perdavimus, prasižengė bei rinko -2 naudingumo balus.
„Gargždams“ užteko 2 tritaškių iš 23 (8 proc.), kad iškovotų šią pergalę. Abu juos pataikė D.Gailius.
„Gargždai“: Justinas Turneris 19 (7/20 metimai, 5 atk. kam., 12 n.b.), Jalonas Pipkinsas 15 (6/15 metimai), Deividas Gailius 12 (8 atk. kam., 2/7 trit.), Martinas Meieris 11.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 23 (5 atk. kam. 27 n.b.), Jordanas Walkeris 14 (7 rez. perd., 6/18 metimai), Artūras Gudaitis 12 (11 atk. kam., 21 n.b.), Simonas Lukošius 9.
"Sveikinimai „Gargždams“, pelnyta pergalė. Mes jos nenusipelnėme, labai prastas pasirodymas. Neturime laiko verkšlenti ar kaltinti vienas kitą. Ant nosies yra KMT atsakomasis mačas ir Čempionų lygos „Top 16“ startas. Turime ištaisyti taisytinus dalykus labai greitai, sureaguoti ir eiti į kitas rungtynes", - sakė G. Žibėnas.
