Sedekerskiui bus atlikta operacija

27-erių Vitorijos „Baskonia“ klubo kapitono Tado Sedekerskio dėl čiurnos traumos laukia operacija, praneša užsienio žiniasklaida.
Kaip skelbia Ispanijos dienraštis „El Correo“, T. Sedekerskis į krepšinio aikštelę nežengs du mėnesius.
Primenama, kad lietuvis čiurnos traumą patyrė vasarą vykusiame Europos krepšinio čempionate.
