2025-12-10 13:39 kauno.diena.lt inf.

27-erių Vitorijos „Baskonia“ klubo kapitono Tado Sedekerskio dėl čiurnos traumos laukia operacija, praneša užsienio žiniasklaida.

Sedekerskiui bus atlikta operacija / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Kaip skelbia Ispanijos dienraštis „El Correo“, T. Sedekerskis į krepšinio aikštelę nežengs du mėnesius.

Primenama, kad lietuvis čiurnos traumą patyrė vasarą vykusiame Europos krepšinio čempionate.

