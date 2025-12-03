Radzevičius keliasi į Eurolygą, „Ryto“ vairą perima Gudaitis

Vertindamas žaidėjo lojalumą, profesionalumą bei pastarųjų sezonų indėlį į komandos pergales, „Rytas“ nesudarė kliūčių kapitonui siekti karjeros aukštumų. Pasak klubo sporto direktoriaus Artūro Jomanto, toks scenarijus, stebint žaidėjo progresą, buvo dėsningas.
„Ir šiek tiek skaudu, ir džiugu dėl Gyčio. Gytis „Ryte“ užaugo kaip elitinis krepšininkas, stipri asmenybė, todėl Eurolygos klubų dėmesys visada buvo juntamas. Nors atsisveikinti su kapitonu sezono eigoje nėra lengva, mes džiaugiamės jo progresu, ir tuo, kad mūsų organizacijos darbas tampa tramplynu žaidėjams pasiekti aukščiausią lygį“,– kalbėjo klubo sporto direktorius Artūras Jomantas.
„Tai buvo abipusiu sutarimu priimtas sprendimas – nenorėjome stabdyti Gyčio svajonės, juolab, kad visos šalys sąžiningai atsižvelgė į viena kitos interesus. Noriu tarti didelį ačiū Gyčiui už visus tuos metus, už širdį aikštelėje, ir palinkėti didžiausios sėkmės naujame etape. Neabejoju, kad mūsų keliai dar susikirs“, – sakė A. Jomantas.
G. Radzevičius su „Ryto“ apranga iškovojo du Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, čempionų titulus, tapo vienu iš sirgalių mylimiausių krepšininkų ir tikru pavyzdžiu jauniesiems sportininkams, kaip ryžtingai reikia siekti savo svajonės. Klubo sistemos auklėtinis Vilniuje praleido septynerius metus, iš kurių beveik dvejus atstovavo „Ryto“ dublerių komandai.
„Gytis – pavyzdys kiekvienam mūsų klubo jaunajam krepšininkui: kaip niekada negalima pasiduoti susidūrus su sunkumais ar iššūkiais, o, nuleidus galvą, dirbti dėl savo tikslo. Tai yra vienas geriausių šių laikų pavyzdžių, kai sportininkas lyderystę gali rodyti ne žodžiais, o veiksmais – darbu ir atsidavimu tiek treniruotėse, tiek varžybose“, – teigė A. Jomantas.
Atsisveikindamas su Vilniumi, krepšininkas negailėjo gražių žodžių organizacijai.
„Noriu tarti nuoširdų ir didelį ačiū visai Vilniaus „Ryto“ šeimai. Vilnius man yra ir visada bus namai, o atstovauti savo gimtajam miestui man buvo milžiniška garbė ir atsakomybė, kurią branginau kiekvieną dieną, – sakė G. Radzevičius. – Jaučiu, kad atėjo laikas žengti kitą žingsnį savo karjeroje ir priimti naują iššūkį. Noriu nuoširdžiai padėkoti visai „Ryto“ organizacijai, treneriams, komandos draugams ir, žinoma, fanams. Jūsų palaikymas man reiškė be galo daug. Ačiū už viską – dalis mano širdies visada liks čia.“
Su permainomis sudėtyje klubą pasiekė ir džiugios naujienos – „Rytas“ susitarė su vidurio puolėju Artūru Gudaičiu dėl naujo kontrakto. Aukštaūgis sostinėje rungtyniaus iki 2026–2027 m. sezono pabaigos.
Būtent A. Gudaičiui yra patikėtos ir naujos atsakomybės – patyręs centras perims komandos kapitono raištį.
„Artūras, net ir sulaukęs pelningo pasiūlymo iš užsienio, parodė norą likti mūsų klube ir mes tai labai vertiname, – situaciją komentavo A. Jomantas. – Šį sezoną neoficialiai turėjome du kapitonus – Gytį ir Artūrą. Tad nuo pat pokalbių pradžios jautėme pareigą išsaugoti Artūrą, kurio žodis ir lyderystė rūbinėje yra itin svarbūs. Noriu padėkoti tiek pačiam žaidėjui, tiek jo atstovams už sklandų ir operatyvų bendradarbiavimą.“
Vilniaus „Rytas“ informuoja, kad dirba žaidėjų rinkoje ir dairosi pastiprinimo, ir dar kartą dėkoja G. Radzevičiui už ištikimybę, pavyzdinį atsidavimą ir kartu išgyventas auksines akimirkas.
