„Ryto“ viešnagė Šiauliuose: didžiulė pergalė ir M. Girdžiūno išvarymas

Iki šiol LKL rezultatyvumo rekordas priklausė „Šiauliams“, kurie į Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ krepšį įmetė 111 taškų.

Vilniečiai rungtynėse pasakiškai pataikė iš dvitaškio zonos – tikslą pasiekė pirmieji 18 metimų iš artimojo nuotolio. Po dviejų kėlinių „Rytas“ buvo įmetęs 21 dvitaškį iš 23 bandymų (91 proc.), o iš viso pataikė 30 metimų iš 39 (76 proc.).

Tuo metu iš tritaškio zonos tikslą pasiekė 16 šūvių iš 32 bandymų (50 proc.).

Pirmojo kėlinio antroje pusėje rezultatas buvo lygus 20:20, o tuomet į priekį įspūdingu tempu šovė „Rytas“. Vilniečiai spurtavo 25:1, įskaitant atkarpą, kai buvo įmetę 19 taškų be atsako.

Antrojo kėlinio pabaigoje „Rytas“ buvo įmetęs daugiau nei dvigubai daugiau taškų nei „Šiauliai“ ir pirmavo 28 taškais (55:27). „Šiauliai“ kiek geriau užbaigė pirmąją mačo pusę ir savo deficitą sumažino iki 23 taškų.

Rekordinė „Ryto“ persvara pirmoje rungtynių pusėje buvo 31 taškas (53:22), o antroje pusėje – 37 taškai (117:80).

24-ąją rungtynių minutę iš aikštės buvo išvarytas įžaidėjas Mindaugas Girdžiūnas. „Ryto“ krepšininkas aikštės viduryje buvo nubaustas nesportine pražanga, o netrukus gynėją pastūmė Sethas Allenas.

„Šiaulių“ gynėjui buvo skirta nesportinė pražanga, o Girdžiūnui – techninė, todėl „Ryto“ gynėjas turėjo palikti aikštę. Girdžiūnui išeinant į rūbinę „Rytas“ užtikrintai pirmavo – 67:45.

Vilniečių komandoje rezultatyviausiai žaidė 26 taškus įmetęs Derekas Needhamas, kuris pataikė 4 dvitaškius iš 5 ir 6 tritaškius iš 9.

„Ryto“ ekipoje penki krepšininkai pasiekė dviženklę pelnytų taškų ribą.

Po šio mačo „Rytas“ išsaugojo viltis LKL užimti antrąją vietą. Dabar vilniečiai nuo antroje vietoje esančio Klaipėdos „Neptūno“ atsilieka viena pergale, bet Adomaičio treniruojama ekipa sužaidė vienomis rungtynėmis daugiau. „Rytas“ reguliariajame sezone dar sužais namuose su Prienų „Skycop“ ir svečiuose su Kauno „Žalgiriu“.

Tuo metu „Šiauliai“ nukrito į paskutinę turnyro lentelės vietą. Su Antano Sireikos kariauna pergalių skaičiumi (7) susilygino Kėdainių „Nevėžis“. Ši dvikova „Šiauliams“ buvo paskutinė savo arenoje. Paskutinį mačą šiauliečiai sužais Klaipėdoje su „Neptūnu“.

Vilniaus komandoje nerungtyniavo D.J. Seeley. „Šiauliai“ rungtynėse vertėsi be vieno savo lyderių Igno Vaitkaus, kuris klubo sprendimu buvo suspenduotas ir šį sezoną nebežais.

„Šiauliai“: Sethas Allenas 20, Arminas Urbutis 14, Benas Griciūnas 13 (8 atk. kam.), Evaldas Šaulys 9.

„Rytas“: Derekas Needhamas 26 (6/9 trit.), Arnas Butkevičius, Deividas Sirvydis ir Rokas Stipčevičius po 14, Martynas Echodas 13.

„Nevėžis“ nugalėjo Alytaus „Dzūkiją“

Kėdainių „Nevėžio“ krepšininkai (7-28) kopia iš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) dugno. Trečiadienį jie Kėdainiuose 98:88 (22:16, 30:21, 19:22, 27:29) įveikė Alytaus „Dzūkiją“ (12-22).

Ramūno Cvirkos treniruojamas „Nevėžis“ palypėjo iš dešimtos į devintą vietą trečiadienį, nes susilygino pergalėmis su „Šiauliais“ (7-27).

Be to, Kėdainių klubas yra laimėjęs tris iš keturių tarpusavio mačų, tad paliktų šiauliečius paskutinėje vietoje, jei niekas nesikeis per paskutinį turą. Jame „Nevėžiui“ liko mačas namie su penktąja lygos ekipa Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“, o „Šiauliai paskutines sezono rungtynes žais Klaipėdoje su antroje vietoje esančiu „Neptūnu“.

Trečiadienį pralaimėjimą patyręs Alytaus klubas sukomplikavo savo galimybes pakilti iš aštuntosios vietos, kuri reiškia potencialią akistatą LKL ketvirtfinalyje su lygos lyderiu Kauno „Žalgiriu“.

Trečiadienį Kėdainių arenoje šeimininkus į priekį vedė legionieriai.

193 cm ūgio amerikietis Zaidas Hearstas pelnė net 33 taškus, pataikęs 8 dvitaškius iš 10, 4 tritaškius iš 6 ir visas 5 baudas. Kroatas įžaidėjas Martinas Junakovičius pridėjo 23 taškus.

„Nevėžis“: Zaidas Hearstas 33 (8/10), Martinas Junakovičius 23, Regimantas Miniotas 13;

„Dzūkija“: Egidijus Dimša 17, Steponas Babrauskas 15, Matas Jogėla Elijahas Brownas po 12.

„Lietkabelio“ krepšininkai pratęsė „Pieno žvaigždžių“ pralaimėjimų seriją iki aštuonių

Lietuvos vyrų krepšinio lygoje (LKL) trečiadienį Panevėžio „Lietkabelio“ klubas savo aikštėje po atkaklios kovos 89:86 (24:23, 19:24, 18:21, 28:18) nugalėjo Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ekipą.

Panevėžio klubas po trijų kėlinių atsiliko 61:68, bet ketvirtąjį kėlinį laimėjo 10 taškų skirtumu ir šventė pergalę.

Nugalėtojams Donatas Tarolis pelnė 16 taškų, Paulius Valinskas - 13, Saulius Kulvietis ir Žiga Dimecas - po 12, Marko Čakarevičius - 11, Jamaras Wilsonas ir Ikenna Iroegbu - po 10.

Aštuntąją nesėkmę iš eilės patyrusioje Pasvalio ekipoje 16 taškų surinko Yancy Gatesas, 15 - Jay'us Threattas, 13 - Vytautas Šulskis, 12 - Yannickas Franke'as.

„Lietkabelis“ (22 pergalės/12 pralaimėjimų) turnyro lentelėje užima ketvirtąją vietą, o „Pieno žvaigždės“ (16/19) lieka penktos.