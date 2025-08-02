Rimas Kurtinaitis: tokios dvikovos reikėjo

Pirmavo, bet pralaimėjo
Mūsų šalies komanda Vilniuje 81:84 pralaimėjo Turkijos krepšininkams.
Lietuviams tai – pirmas kluptelėjimas po penkių paeiliui laimėtų kontrolinių rungtynių, turkams – antra pergalė iš eilės.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti beveik 2 minutes, mūsiškiai pirmavo 81:76, tačiau svečiai netrukus priartėjo – 81:80.
Kai Rokui Jokubaičiui nepavyko iš už šoninės linijos tiksliai išmesti kamuolį Deividui Sirvydžiui, varžovai persvėrė rezultatą savo naudai – 82:81. Galiausiai atakuodamas slystelėjo ir kamuolį prarado D. Sirvydis, o turkai padidino persvarą – 84:81.
„Rungtynių pabaigoms nėra gerų derinių – yra sėkmingi arba nesėkmingi. Tai mano atsakomybė, kad ne taip sudėliojau. Žaidėjas paslydo, pargriuvo – ką gi, nieko nepadarysi. Be to, ir klaida klaidai nelygi. Žiūriu į visumą: rungtynės buvo tokios, kokių mums reikėjo prieš Europos čempionatą, kad pažintume krepšininkus – kaip jie žaidžia tuomet, kai būna sunku“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Palydėtuvės – Alytuje
Pasak R. Jokubaičio, mačas su turkais atskleidė kai kuriuos žaidimo trūkumus, kurie iki šiol nebuvo ryškūs.
„Sutikome itin agresyvų priešininką – ir iš karto problemos. Treneris nori mūsų agresyvumo ir greičio, tačiau gal tik antrą rungtynių dalį taip žaidėme. Buvo geras testas, tikiuosi, ir naudingas“, – svarstė R. Jokubaitis.
„Europos čempionatas nebus rožėmis klotas, tad būtent dabar reikia visokeriopos patirties, kad vėliau būtų geriau“, – pridūrė rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.
Šiandien mūsiškiai Alytuje išmėgins jėgas su islandais. Tai bus Lietuvos krepšininkų palydėtuvių į „EuroBasket“ mačas, R. Kurtinaitis paskelbs pagrindinės sudėties dvyliktuką.
Islandijos ekipai atstovauja Elvaras Fridrikssonas, praeityje vilkėjęs „Šiaulių“ ir Vilniaus „Ryto“ marškinėlius.
Arenose – būsimi varžovai
Britai, būsimi lietuvių varžovai Europos čempionato B grupėje, Liublianoje 81:93 pralaimėjo slovėnams.
Nugalėtojams Luka Dončičius pelnė 28 taškus, šešis kartus atkovojo kamuolį, atliko dešimt rezultatyvių perdavimų. Didžiosios Britanijos komandoje pasižymėjo po dvylika taškų surinkę Tarikas Phillipas ir buvęs Klaipėdos „Neptūno“ legionierius Mylesas Hessonas.
Juodkalniečiai, vedami Nikolos Vučevičiaus (27 tšk., 10 atkovotų kamuolių), 88:76 nugalėjo Izraelio atstovus.
Švedijos ekipa Stokholme 87:88 nusileido estams. Aikštės šeimininkams devyniolika taškų pelnė Melwinas Pantzaras, penkiolika – Barra Njie, trylika – Pelle Larsonas.
B grupėje taip pat žais Vokietijos ir Suomijos rinktinės.
Pasidalijo prognozėmis
Prognozėmis apie „EuroBasket“ pasidalijo akredituoti žiniasklaidos atstovai.
Jų nuomone, aukso medalius iškovos serbai (73,1 proc. balsų). Kiti galimi pretendentai – vokiečiai (10 proc.), prancūzai (6,2 proc.), latviai (3,1 proc.), graikai (2,3 proc.).
Didžiausių galimybių užimti prizinę vietą turi serbai (90,8 proc.), vokiečiai (64,6 proc.), prancūzai (52,3 proc.). Lietuvių galimybės – gerokai kuklesnės (5,4 proc.).
Pozityvių staigmenų pirmiausia tikimasi iš suomių (23,1 proc.), latvių (17,7 proc.), lenkų ir estų (po 9,2 proc.). Labiausiai nuvilti esą turėtų ispanai (26,9 proc.), graikai (15,4 proc.), prancūzai (11,5 proc.), slovėnai (10 proc.), lietuviai (9,2 proc.).
Žiniasklaidos atstovai spėja, kad pagrindinis kandidatas į naudingiausio (MVP) žaidėjo titulą bus serbas Nikola Jokičius (72,2 proc. balsų), o geriausiu treneriu taps Svetislavas Pesičius (Serbija, 34,4 proc.).
Lietuvos krepšinio aistruoliai – geriausia keliaujančių sirgalių bendruomenė (21,5 proc.). Žemesnėse pozicijose – suomiai (14,6 proc.), serbai (13,8 proc.), graikai (12,3 proc.), estai (10 proc.).
Statistika
Lietuva–Turkija 81:84 (18:21, 22:25, 19:20, 22:18).
Vilnius, „Twinsbet“ arena, 8 098 žiūrovai.
Lietuva: R. Jokubaitis 19 taškų (7 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), D. Sirvydis 13 (3/6 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), J. Valančiūnas 10 (4 atkovoti kamuoliai), T. Sedekerskis 8 (4 rezultatyvūs perdavimai), R. Giedraitis ir M. Blaževičius (5 atkovoti kamuoliai) po 7, Ą. Tubelis 6, G. Radzevičius 5 (1/4 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai), M. Normantas ir L. Birutis po 3, A. Velička, K. Žemaitis (0/4 dvitaškių) ir I. Sargiūnas po 0.
Turkija: A. Sengunas 25 taškai (5 atkovoti kamuoliai), C. Osmanas 13, S. Larkinas 11 (1/7 tritaškių), S. Hazeras 10 (5/5 dvitaškių), E. Osmanis 7, O. Yurtsevenas 6, S. Sanli 5, F. Korkmazas 3, B. Ugurlu ir A. Bona (4 atkovoti kamuoliai) po 2, K. Sipahis 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 23/39 (59 proc.) ir 25/44 (57 proc.), tritaškių – 8/21 (38) ir 6/20 (30), baudų metimų – 11/18 (61) ir 16/21 (76). Atkovota kamuolių – 35 ir 29, perimta – 3 ir 8. Rezultatyvūs perdavimai – 23 ir 18. Klaidos – 14 ir 7.
