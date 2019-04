R. Šiškauskas: pergalė puiki, bet dar niekas nelaimėta

Stambulo "Ulker" sporto rūmų laikrodis skaičiavo paskutines minutes, o šeimininkai grėsmingai artėjo prie varžovų. Vis dėlto Kauno "Žalgirio" vyrai atlaikė Eurolygos vicečempionų šturmą, įsirašė pergalę 82:80 ir išlygino ketvirtfinalio serijos rezultatą – 1:1.

Stipraus pirmo nokdauno Stambule (43:76) pažadinti žalgiriečiai po 48 valandų pademonstravo visai kitą savo veidą. Edgaro Ulanovo ir Nate'o Wolterso vedami Lietuvos čempionai ketvirtadienį tik pirmą kėlinį tarsi dairėsi į tituluotų priešininkų pavardes, tačiau antrąjį šovė į priekį, spurtą pratęsė ir per trečiąjį. Kai prieš paskutinį ketvirtį šeimininkai buvo atsilikę net 15 taškų skirtumu, atrodė, kad pergalė jau beveik kišenėje. Tačiau Želimiras Obradovičius užkūrė tokią pirtį savo auklėtiniams, kad šie svečių pranašumą nupjovė iki minimalaus.

Vis dėlto kauniečiai atsilaikė ir antradienį ant "Žalgirio" arenos parketo žengs persverti serijos rezultato savo naudai.

– Kaip Šarūno Jasikevičiaus kariaunai pavyko taip greitai atgauti pasitikėjimą savo jėgomis ir pademonstruoti visiškai kitokį komandos veidą? – paklausėme R.Šiškausko.

– Atkrintamosios varžybos – tai ne taktinė varžovų akistata, nebent smulkios detalės, o pirmiausia – atletinė kova. Vyksta arši konkurencija dėl kiekvieno aikštės centimetro, niekas nesuteikia net mažiausios erdvės. Reikia stumdytis, rodyti tvirtą charakterį.

– Tačiau ir per pirmas rungtynes žalgiriečiai, regis, taip pat stengėsi, kovojo, bet sukrapštė vos 43 taškus. Už antrą mačą turbūt didžiausi nuopelnai tenka Š.Jasikevičiui, sugebėjusiam įkvėpti pasitikėjimo savo žaidėjams?

Atkrintamosios varžybos – kitoks išbandymas nei eilinės sezono rungtynės. Intensyvumas, įtampa, atletiškumas – kur kas aukštesnio lygio.

– Per pirmas rungtynes labai nekrito žalgiriečių metimai, bet jie įkrenta, kai pats jautiesi užtikrintai. Matyt, tąsyk to nebuvo. Pats žinau, kaip būna per tokias varžybas, kai tave apstumdo ir kai sugebi pats diktuoti savo sąlygas. Kai kauniečiai kur kas labiau pasitikėjo savo jėgomis, vaizdas aikštėje buvo visiškai kitoks. Kitas dalykas, patys krepšininkai turi pajausti, kaip reikia žaisti per atkrintamąsias varžybas. Tai – kiek kitoks išbandymas, nei eilinės sezono rungtynės. Intensyvumas, įtampa, atletiškumas – kur kas aukštesnio lygio.

– Geriausias sezono rungtynes sužaidė E.Ulanovas, surinkęs 29 naudingumo balus. Kodėl šį sezoną tokius Edgaro pasirodymus matome retai?

– Stebint iš šalies, Edgaras iš tiesų turi didelį potencialą, kad taip naudingai žaistų nuolat. Malonu, kad jis sužibėjo vienose svarbiausių sezono rungtynių, tempė komandą į priekį atakuojant, gelbėjo gynyboje. Tikiuosi, kad šis mačas puolėjui suteiks daugiau pasitikėjimo ir sezono finišas jam bus sėkmingas.

– Ketvirtfinalio serija keliasi į Kauną. Ar galima teigti, kad žalgiriečiai įgijo psichologinį pranašumą?

– Taip manyti būtų didžiausia klaida. Dar niekas nelaimėta. Pergalės Stambule iš jų niekas neatims, tačiau abiejų komandų šansai visiškai vienodi. Jei "Žalgiris" galėjo laimėti išvykoje, tą patį gali padaryti ir "Fenerbahce". Tai komanda, suburta laimėti visur ir visada. Todėl žalgiriečiams reikia pamiršti viską, kas buvo, susitelkti tik artimiausiai dvikovai ir eiti į priekį žingsnis po žingsnio.