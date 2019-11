R. Giedraičio žaidimas: elitinis įgūdis puolime, bet varžovų taikinys ginantis

Jau pirmajame savo sezone Vokietijoje krepšininkas tapo vienu iš komandos lyderių, o smagų krepšinį demonstravusi ALBA prasimušė į Eurolygą, kur Giedraitis išbandyti savo jėgas jau seniai svajojo.

27-erių puolėjo debiutas stipriausioje Senojo žemyno lygoje neprisvilo ir jis po 10 rungtynių vidutiniškai pelno po 13,7 taško, atkovoja po 3,9 ir perima po 1,5 kamuolio, renka po 14 naudingumo balų ir yra ALBA lyderis puolime.

Tiesa, ne viskas Giedraičiui klostosi idealiai su komanda, kur ALBA Eurolygoje su 3 pergalėmis žengia turnyrinės lentelės apačioje, o lietuvio +/- rodiklis yra vienas prasčiausių (-63, prastesnis – tik Peytono Sivos).

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia Giedraičio privalumus puolime bei išskiria silpnybę, kuri krepšininkui kiša koją visos karjeros metu.

Elitinis įgūdis puolime

Aito Reneseso treniruojama ALBA Eurolygoje žaidžia uraganinį krepšinį bei su vidutiniškai 88,5 atakos per susitikimą ryškiai pirmauja tarp visų lygos komandų.

Giedraičiui toks žaidimas yra labai priimtinas, nes greitajame puolime jis jaučiasi kaip žuvis vandenyje ir čia jį sustabdyti yra labai sunku, kartais net neįmanoma.

Vis dėlto lietuvis taškus renka ne tik greitomis atakomis, bet ir poziciniame puolime, kur demonstruoja elitinį įgūdį, kuris Europoje jį daro išskirtiniu.

Daug užtvarų be kamuolio puolime gaunantis 200 cm ūgio atletas puikiai geba pergudrauti varžovus ir atsidengęs pelnyti taškus iš po krepšio, arba smeigti tolimą metimą, kuriuos jis realizuoja 37,7 procentų taiklumu.

Tai, kaip Giedraitis sugeba realizuoti progas vos pagavęs kamuolį, daro įspūdį, ir tokių catch and shoot tipo žaidėjų Eurolygoje yra vienetai, o tokie krepšininkai dažnai atranda savo vietą ir NBA.

Lietuvis net 66,4 procento visų savo taškų Eurolygoje pelnė po komandos draugų perdavimų, tačiau tai labiau parodo ne tai, kad Giedraitis yra priklausomas nuo komandos draugų, o tai, kaip puikiai jis moka žaisti be kamuolio.

105,4 Giedraičio pelnomo taško per 100 atakų taip pat yra solidus rezultatas debiutiniame sezone lygoje, kurioje yra žymiai kietesnė kontaktinė kova nei Europos taurėje, kur krepšininkas rungtyniavo pastaruosius kelis metus.

Tiesa, praėjusią savaitę Pirėjo „Olympiakos“ su Kostu Papanikolaou priešakyje parodė, kaip galima sustabdyti Eurolygos debiutantą.

Kibia gynyba pasižymintis Papanikolaou tiesiog neleisdavo lengvai kvėpuoti Giedraičiui ir po užtvarų priimti kamuolio bei ALBA puolėjas mačą baigė su 4 taškais bei pirmą kartą šį sezoną nepasiekė bent 9 pelnytų taškų ribos.

Varžovų taikinys

ALBA Eurolygoje per rungtynes praleidžia po 88,2 taško ir yra blogiausiai besiginanti komanda Eurolygoje, o jai tvirtumo neprideda ir Giedraičio žaidimas savoje aikštės pusėje.

Lietuvis praeityje ne kartą buvo kritikuotas dėl savo gynybos, o būtent dėl jos tiek Jonas Kazlauskas, tiek vėliau ir Dainius Adomaitis neatrasdavo jam vietos Lietuvos rinktinės rotacijoje.

Tai, jog šį žaidimo elementą Giedraitis privalo tobulinti, dar kartą įrodė jo startas Eurolygoje, kur lietuvis tapo oponentų taikiniu puolant.

Žvelgiant į plikus skaičius, gali pasirodyti, kad be reikalo kritikuojame Roko gynybą, nes stipriausioje Senojo žemyno lygoje jis perima po 1,5 kamuolio ir tai yra ne tik geriausias rezultatas komandoje, bet ir ketvirtas Eurolygoje.

Vis dėlto didžiausia problema yra ta, jog prie savojo krepšio Giedraitis sunkiai randa savo vietą – prieš greitesnius perimetro žaidėjus dvimetrinis krepšininkas sunkiai spėja, o trečioje pozicijoje jį atakuoja fiziškai stipresni varžovai, ką jau įrodė Gabrielis Deckas ar Vladimiras Micovas ir ką neabejotinai ketvirtadienio vakarą darys Edgaras Ulanovas.

Jei džiaugiamės Giedraičio 105,4 pelnyto taško per 100 atakų, tai skaičiai gynyboje juos nubraukia, kur su lietuviu ALBA praleidžia po 105,8 taško per 100 atakų. Palyginimui, kai 27-erių krepšininko nėra ant parketo, Berlyno ekipa žaidžia kur kas užtikrinčiau ir per 100 atakų praleidžia jau tik 97,8 taško.

Talentu puolime išsiskiriantis tauragiškis turi problemų ne tik individualioje gynyboje, bet ir komandinėje, kai dažnai stebėdamas kamuolį atsuka nugarą tiesioginiam oponentui ir šis prakirtimu pelno lengvus taškus.

Dalies situacijų būtų galima tikrai išvengti, bet net ir vizualiai žiūrint į Giedraičio gynybą, pastebima, kad jis dažnai stovi ant ištiestų kojų, o už tokį kojų darbą prie savojo krepšio Eurolygoje nėra dovanojama.

Ketvirtadienį 21 valandą „Mercedez-Benz“ arenoje Berlyne pamatysime, ar Rokui pavyks savo stiprybėmis puolime kompensuoti trūkumus gynyboje, dvikovoje su Kauno „Žalgiriu“.