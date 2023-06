Pokyčiai „Barcelonoje“: vietoj Š. Jasikevičiaus – saviškis

Padėka ir linkėjimai

Birželio 26-ąją „Barcelona“ paskelbė, kad Š. Jasikevičius baigė karjerą Ispanijos čempionų klube, o vyriausiojo trenerio pareigas iš Lietuvos krepšinio specialisto perėmė saviškis – Rogeris Grimau, dirbęs su jaunimo ekipa.

„Dėkojame už profesionalumą, atsidavimą ir visada teigiamą ir artimą elgesį su visa „Barcos“ šeima. Linkime sėkmės ir pergalių ateityje. „Barca“ visada bus tavo namai“, – rašoma Barselonos klubo laiške Š. Jasikevičiui.

Skelbiama, kad lietuvio treniruojama „Barcelona“ du kartus (2021 ir 2023 m.) tapo Ispanijos čempione, iškovojo dvi Karaliaus taures (2021 ir 2022 m.), tris kartus (2021, 2022 ir 2023 m.) dalyvavo Eurolygos finalo ketverto turnyruose.

Šaras su komanda laimėjo iš viso 204 rungtynes iš 268.

Pastaruoju metu Š. Jasikevičiaus štabe dirbo treneris Tomas Masiulis, fizinio rengimo specialistas Justinas Grainys. Pernai buvo atleistas treneris Darius Maskoliūnas.

Jei turėčiau galimybę dirbti NBA, būtų puiku, bet Europoje krepšinio lygis taip pat geras.

Siūlė veržtis diržą

Ispanijos žiniasklaidos teigimu, skyrybos su Š. Jasikevičiumi – „Barcelonos“ reformų, susijusių pirmiausia su radikalia taupymo politika, rezultatas.

Prasidėjus deryboms dėl naujos sutarties, lietuvis lyg ir buvo linkęs sutikti dirbti už mažesnį atlyginimą (kuris praeitą sezoną, neatskaičius mokesčių, esą sudarė maždaug 3,5 mln. eurų), tačiau atmetė gerokai apkarpytą pasiūlymą – ne daugiau 600 tūkst. eurų vertės sutartį.

Dienraščio „El Mundo Deportivo“ teigimu, naujasis strategas R. Grimau – santūresnis ir klubo vadovybei lojalesnis nei Š. Jasikevičius.

„Tam tikrus nesutarimus su J. C. Navarro lėmė lietuvio noras savarankiškai tvarkyti netgi tuos reikalus, kurie buvo ne jo kompetencija. Be to, santykiai su žaidėjais taip pat yra sukėlę ne vieną gaisrą komandos drabužinėje“, – rašė „El Mundo Deportivo“.

Bendražygiai: Barselonos ekipos trenerių štabe su Š. Jasikevičiumi padirbėjo (iš kairės) T. Masiulis, D. Maskoliūnas. Evaldo Šemioto nuotr.

NBA: taip ir ne

Neoficialių šaltinių duomenimis, kita galima Š. Jasikevičiaus karjeros stotelė – Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubas.

Portalas „Home of Glory“ teigia, kad 47-erių kauniečiui darbą siūlo Memfio „Grizzlies“ – užimti vyriausiojo trenerio Tayloro Jenkinso asistento pareigas. Trejų metų sutarties vertė būtų 6 mln. JAV dolerių.

„Jei turėčiau galimybę dirbti NBA, būtų puiku, bet Europoje krepšinio lygis taip pat geras, – yra sakęs Šaras. – NBA krepšiniu turėtų džiaugtis tik savininkai, nes klubų vertė kyla, o pinigai ateina iš viso pasaulio, ypač iš Kinijos ir Indijos. Tačiau aš esu krepšinio žmogus, o tai, kaip jis žaidžiamas NBA, man nepakeliama. Atkrintamosios varžybos – kitas dalykas, bet neįmanoma žiūrėti reguliarųjį sezoną: negalima žengti į aikštę taip nusiteikus, jie nesitreniruoja, netgi galima susidaryti įspūdį, kad išvis nedaro nieko, kad tobulėtų. Ten – kitas pasaulis, vien tik verslas.“

Požiūris ar argumentai?

Š. Jasikevičius – ne vienintelis Eurolygos komandos strategas, užbaigęs dar vieną profesinio kelio etapą.

Su Stambulo „Anadolu Efes“ atsisveikinęs turkas Erginas Atamanas pradėjo darbą Atėnų „Panathinaikos“ klube, kur pakeitė laikiną vairininką Christosą Serelį.

Miuncheno „Bayern“ išsiskyrė su italu Andrea Trinchieri ir sukirto rankomis su ispanu Pablo Laso, 2011–2022 m. treniravusiu Madrido „Real“.

„Vos pradėjęs dirbti Madride pagalvojau, kad tikrai neliksiu čia visą likusį gyvenimą. Laikas parodo, kur jautiesi geriausiai, kur esi labiausiai vertinamas, nors sudėtinga apibrėžti, kuri komanda – tinkamiausia. Jeigu sprendimą nusveria finansiniai argumentai, tuomet dauguma renkasi dosnesnį pasiūlymą, bet mano požiūris – kitoks: pirmiausia motyvuoja klubo pozicija – ar jis tiki, kad būtent su manimi gali žengti į priekį ir nebūtinai – Eurolygos viršūnės link“, – viename interviu teigė P. Laso.