 Po triuškinamos pergalės ragino neužmigti ant laurų

Po triuškinamos pergalės ragino neužmigti ant laurų

2026-05-21 21:11

„Negalime užsiliūliuoti, rezultatas neatspindi kovos“, - perspėjo Gediminas Petrauskas. Jo diriguojamas Klaipėdos „Neptūnas“ tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į LKL, kurią remia „Betsson“, geriausiųjų ketvertą. Klaipėdiečiai namuose 100:73 (22:25, 32:18, 22:14, 24:16) sutriuškino „Gargždus“ ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1:0.

<span>Po triuškinamos pergalės ragino neužmigti ant laurų</span>
Po triuškinamos pergalės ragino neužmigti ant laurų / LKL, kurią remia Betsson/ R. Lukoševičiaus nuotr.

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Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės užsitikrinti jau šeštadienį Gargžduose.

Šeimininkai vargo turėjo tik pirmoje mačo pusėje – po pirmojo ketvirčio svečiai pirmavo 25:22, o antrojo kėlinio viduryje – 42:36. Vis tik tuomet uostamiesčio krepšininkai perėmė iniciatyvą į savo rankas surengdami įspūdingą spurtą 18:1, kurį vainikavo Aurimo Majausko tritaškis su sirena – 54:43.

Po pertraukos svečių bėdos nesibaigė – jų deficitas greitai pasiekė 20 taškų ribą (48:68), o situacija beveik nepakito iki paskutiniojo ketvirčio – 57:76. Smagiais akcentais Klaipėdos sirgaliams dar tapo Zane' Watermano sugrįžimas ant parketo po daugiau nei mėnesio pertraukos bei būtent šio krepšininko pelnytas 100-asis taškas, kai intriga jau senokai nekvepėjo.

„Neptūnas“: Donatas Tarolis ir Rihardas Lomažas po 17, Karlis Šilinis 15, Mindaugas Girdžiūnas 10, Arnas Beručka, Harrisonas Cleary ir Aurimas Majauskas po 7, Arnas Velička 6.

„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 20, Justinas Turneris 15, Ethanas Chargois 11, Karolis Giedraitis 7, Laurynas Vaištaras 6.

„Pirmame kėlinyje jautėsi įtampa, varžovai buvo gerai pasiruošę. Po to įtampa nuslūgo, ėmėme pataikyti iš toliau. Tada ir gynybos pastangos padidėjo. Jaučiame ir sirgalių palaikymą. Žaidėjai galėtų pasakyti ar jie stresavo, bet mes prašėme mesti net tada, kai nesisekė“, - kalbėjo Gediminas Petrauskas.

 

 

 

Šiame straipsnyje:
LKL ketvirtfinalis
Klaipėdos Neptūnas
Gargždai

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