Po sezono pabaigtuvių prisiminė ir kleboną

LKL čempionai seriją prieš jonaviečius laimėjo 2:0. Pirmoji kova buvo pasibaigusi žalgiriečių pergale 102:82.
Pusfinalyje „Žalgiris“ kausis su Panevėžio „Lietkabeliu“, kuris eliminavo „Šiaulius“ taip pat 2:0.
Sylvaino Francisco ir Lauryno Biručio gera atkarpa leido „Žalgiriui“ atitrūkti 11:5. Dar dvi atakas paeiliui realizavo Ąžuolas Tubelis, taip kauniečių persvara tapo dviženklė net neįpusėjus kėliniui – 15:5. Legionieriai bandė išjudinti „Jonavos Hipocredit“ puolimą (12:20), tačiau vėl apie save priminė prancūzas, pataikė ir Deividas Sirvydis – 25:12. Po pirmo kėlinio Kauno klubas dominavo – 32:14.
Ą.Tubelis ir Nigelas Williamsas-Gossas turėjo atsaką į Makai‘aus Ashtono-Langfordo tritaškius – 43:22. Aukštą pavarą žalgiriečiai išlaikė, minėtas tandemas toliau buvo aktyvus puolime ir spraudė į kampą šeimininkus – 51:22. Po pirmosios mačo dalies Tomo Masiulio kariauna atrodė užtikrintai – 57:32.
Thomasas Rutherfordas ir Lukas Kreišmontas truktelėjo priekin saviškius (40:64), tačiau Ignas Brazdeikis ir L.Birutis neleido šeimininkams galvoti apie rimtesnį priartėjimą. Kontrolę savo rankose žalgiriečiai saugojo, nors „Jonava Hipocredit“ ir žaidė geriausią savo kėlinį puolime – 72:50. Likus paskutiniam ketvirčiui „Žalgiris“ pirmavo 72:58.
Paskutinis ketvirtis buvo formalumas: Ignas Brazdeikis ir D.Sirvydis buvo taiklūs, Dovydas Giedraitis pataikė iš toli ir „Žalgiris“ vėl triuškino oponentus – 81:58. Geresnę atkarpą šeimininkai dar surengė (66:81), tačiau galiausiai 4 paskutinės minutės nieko nekeitė.
„Jonavoje Hipocredit“ ryškiausiai sužibėjo M.Ashtonas-Langfordas, kuris pelnė 28 taškus, atliko 9 perdavimus, rinko 32 naudingumo balus.
„Žalgirio“ gretose išsiskyrusių žaidėjų nebuvo, o daugiau 20 minučių žaidė tik Arnas Butkevičius (20 min.), D.Giedraitis (21 min.) ir D.Sirvydis (25 min.).
Pastarasis tęsė savo gerą atkarpą LKL, kurią remia „Betsson“, įmetęs 16 taškų (7/7 dvit.).
„Jonava Hipocredit“: Makai‘us Ashtonas-Langfordas 28 (9 rez. perd., 4/8 trit., 32 n.b.), Benjaminas Krikke 13 (5 atk. kam.), Lukas Kreišmontas 12, Thomasas Rutherfordas 10 (10 atk. kam.).
„Žalgiris“: Deividas Sirvydis 16 (7/7 dvit.), Sylvainas Francisco 14 (4/6 trit.), Laurynas Birutis 12, Ąžuolas Tubelis 11 (5 atk. kam.), Nigelas Williamsas-Gossas 9.
„Pavyko tai, kad kovėmės iki galo, nors galėjome paleisti rungtynes. Žaidėjai kovėsi ir esu jais laimingas. Atsimenu, kad sėdėjau čia prieš vienuolika turų, buvome užkasti ir palaidoti. Traukėme zebrą, viskį su kola, ledas tirpo esant nuliui, pabaigoje – dar ir kleboną išsitraukėme. Bandėme viską, šiandien ir lenta skilo. Kas pavyko, kas – ne, bet tikslas buvo atkrintamosios ir jas pasiekėme“, - dėstė S. Babrauskas.
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