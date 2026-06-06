 Pirmosiose rungtynėse kurtieji krepšininkai neatsilaikė prieš nuolatinius čempionus

Pirmosiose rungtynėse kurtieji krepšininkai neatsilaikė prieš nuolatinius čempionus

2026-06-06 00:41
LKSK inf.

Lietuvos klausos negalią turintys jaunuoliai sužaidė pirmąsias rungtynes 5-ajame pasaulio kurčiųjų jaunimo U21 čempionate. Su visų iki šiol vykusių čempionatų nugalėtojais amerikiečiais buvo sunku kovoti. Pralaimėta 48:79 (4:23, 18:15, 13:25, 13:16).

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JAV krepšininkai nuo pirmųjų minučių dominavo – 12:1, 19:3, 23:4.

Antrajame ketvirtyje Rolando Rakučio auklėtiniai atsikratė čempionato starto jaudulio ir niekuo nenusileido varžovams. Net laimėjo kėlinį 18:15.

Antroje rungtynių pusėje čempionai vėl dominavo ir, likus 10 min., turėjo 28 taškų pranašumą – 63:35. Per likusį laiką nieko esminio neįvyko.

Lietuvos ekipai daugiausia taškų pelnė Kajai – Šimanauskas – 19, Jodkonis – 7.

Anot trenerio R. Rakučio, vaikinai nesusitvardė su jauduliu – viską pamiršo, ką ruošėsi.

„Momentais atrodė, kad žaidžia studentai prieš moksleivių komandą. Antrąjį kėlinį sužaidėme geriau. Tačiau nesėkmę lėmė tai, kad nesilaikėme žaidybinio plano – reikėjo stabdyti varžovų greitas atakas, neleisti jiems įsižaisti. Iš šių rungtynių reikia pasiimti pamokas ir ruoštis kitoms varžyboms“, – teigė strategas.

Šeštadienį (11 val. Lietuvos laiku) lietuviai susitiks su italais, sekmadienį paskutinėse B grupės rungtynėse – su Kenijos rinktine.

Birželio 9 d. vyks ketvirtfinalio kovos, po kurių paaiškės, ar lietuviai išsaugos viltis siekti medalių.

Šiame straipsnyje:
pasaulio kurčiųjų jaunimo U21 čempionatas
Rolandas Rakutis
Lietuvos kurtieji jaunieji krepšininkai

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