„Neptūno“ legionieriaus Buie metimas su sirena pražudė „Nevėžį-Optibet“

Klaipėdos komandai tai tik antroji pergalė „Betsafe-LKL“ nuo lapkričio 16 dienos, kai buvo įveikti tie patys kėdainiečiai. „Nevėžiui-Optibet“ tai antroji nesėkmė paeiliui.

Kėdainių komanda rungtynes pradėjo geriau ir taip atitrūko 16:7. Nors „Neptūnas“ skirtumą buvo aptirpdęs (14:18), po pirmojo kėlinio ekipas skyrė dviženklis taškų skaičius – 24:14. Nate‘as Johnsonas ir Tomašas Pavelka tirpdė deficitą iki minimalaus (26:27), kol „Nevėžio-Optibet“ atakos strigo. Bet perimti iniciatyvos svečiai taip ir neįstengė, po dviejų ketvirčių atsilikdami 31:35.

Po pertraukos Desure‘as Buie lygino rezultatą (35:35), jis pats keitėsi tolimais metimais su Vitalijumi Koziu, į seriją įsitraukė ir N.Johnsonas. Kėdainių komanda buvo persvėrusi rezultatą (51:38), tačiau „Neptūnas“ ketvirtį baigė geriau ir atrodė perėmęs iniciatyvą – 59:55.

Skirtumas augo (65:58), o legionieriai toliau tempė priekin Klaipėdos komandą. Svečių pranašumas tapo jau rekordinis (77:66), tuo tarpu šeimininkams teko verstis be susitraumavusio Amito Ebo. Liko dar 3 minutės, per kurias „Nevėžis-Optibet“ intrigą atkūrė Edo Croswello dėka (75:80), maža to, jis stojo mesti ir baudų – 77:80.

Likus 28 sekundėms I.Vaitkus skirtumą mažino iki minimalaus (79:80), tačiau D.Buie buvo pasiųstas mesti baudų ir realizavo vieną jų – 81:79. Likus 9 sekundėms pražanga fiksuota N.Johnsonui, tad Jonas Zakas rezultatą lygino – 81:81. Lemiamą metimą savo rankose turėjo D.Buie – jis praktiškai su sirena buvo tikslus, tad pergalę šventė „Neptūnas“. Likusi dešimtis sekundės nieko nebekeitė.

„Nevėžis-Optibet“: Edas Croswellas 22 (10 atk. kam.), Josephas Girardas 15, Amitas Ebo 11 (3/7 trit.), Ignas Vaitkus 8, Jonas Zakas ir Arūnas Mikalauskas – po 7.

„Neptūnas“: Desure‘as Buie 27, Nate‘as Johnsonas 15, Tomašas Pavelka ir Zane‘as Watermanas (9 atk. kam.) – po 12, Deividas Gailius 6.