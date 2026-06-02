„Neptūnas“ atsakė į kaltinimus rasizmu: ginsime savo reputaciją

„Krepšinyje nėra vietos rasizmui“
Utenos klubas išplatintame pranešime akcentavo žaidėjų atsidavimą krepšiniui, sunkų darbą treniruotėse ir pasiaukojimą dėl komandos bei aistruolių, pabrėždamas, kad tai nepriklauso nuo „tautybės, odos spalvos, religijos ar kilmės“.
„Krepšinis visada buvo sportas, vienijantis žmones, kuriantis pagarbą ir bendrystę.
Varžovai gali būti priešininkai aikštėje, tačiau už jos ribų visi esame žmonės, nusipelnę pagarbos. Emocijos, įtampa ir kovos dėl pergalių niekada negali tapti pasiteisinimu žeminantiems, diskriminuojantiems ar rasistiniams pasisakymams. Tokiam elgesiui nėra ir negali būti vietos nei sporte, nei visuomenėje.
Utenos „Juventus“ klubas griežtai smerkia varžovų komandos aukštaūgio Martyno Pacevičiaus rasistinius pasisakymus po rungtynių mūsų komandos žaidėjui Maxwellui Lewisui.
Klubas oficialiu raštu kreipėsi į Lietuvos krepšinio lygą, prašydamas pradėti tyrimą ir išsamiai išsiaiškinti visas šio incidento aplinkybes.
Tikime, kad pagarba, lygybė ir žmogiškumas yra vertybės, kurias privalome ginti visi kartu. Krepšinyje nėra vietos rasizmui. Niekada“, – rašoma klubo pranešime.
„Neptūnas“ kaltinimus neigia
Klaipėdos „Neptūnas“ atmeta kaltinimus, skirtus komandos kapitonui. Pats M. Pacevičius neigia jam mestus kaltinimus ir svarsto imtis teisinių veiksmų dėl šio incidento.
„Jokių rasistiškų užgauliojimų ar replikų iš mano pusės nebuvo ir drąsiai galiu pasakyti, kad tai yra mano vardo niekinimas. Noriu pabrėžti, kad į situaciją reaguoju labai rimtai ir mąstau imtis teisinių veiksmų prieš Utenos „Juventus“ organizaciją ir jos žaidėją Maxwell Lewis dėl šmeižto“, – teigė krepšininkas.
Uostamiesčio ekipa pabrėžia ginsianti savo reputaciją ir akcentuoja, kad bet kokie kaltinimai turi būti grindžiami įrodymais, o ne emocijomis.
„Mūsų organizacija ir visi žmonės, esantys jos viduje, vadovaujasi pagarbos, lygybės ir žmogaus orumo principais. Klubas laikosi nulinės tolerancijos politikos bet kokioms diskriminacijos apraiškoms, įskaitant rasizmą, ksenofobiją ir neapykantos kurstymą. Šios vertybės yra neatsiejama mūsų kasdienės veiklos dalis tiek aikštėje, tiek už jos ribų.
Vertiname kiekvieną galimą pažeidimą rimtai, tačiau esame įsitikinę, kad bet kokie kaltinimai turi būti grindžiami faktais, o ne prielaidomis ar emocijomis. Todėl raginame susilaikyti nuo nepagrįstų vertinimų ir išankstinių išvadų, kol nėra nustatytos visos aplinkybės.
Klubas ir toliau gins savo reputaciją, savo bendruomenės vertybes bei savo narių teisę į objektyvų ir sąžiningą vertinimą, o ne paskalų ir išankstinių etikečių klijavimą mūsų klubo žmonėms“, – rašoma „Neptūno“ pranešime.
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