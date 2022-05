„Neptūną“ įkvėpė legalus dopingas

„Sirgalių palaikymas be galo svarbus žaidėjams. Tai legalus dopingas, ir mes jo gavome“, – pareiškė Kauno žalgiriečius nugalėjusių Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkų strategas Dainius Adomaitis.

Išgelbėjo D. Gailius

Uostamiesčio komanda savo arenoje 70:68 palaužė „Žalgirį“ ir išlygino Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rezultatą – 1:1.

Pirmą dvikovą Kaune laimėjo žalgiriečiai 92:88.

Nesėkmė Klaipėdoje – pirma „Žalgiriui“ per visą LKL ketvirtfinalio etapo istoriją. Be to, „Neptūno“ ekipa Lietuvos čempionų nebuvo įveikusi nuo 2019-ųjų kovo.

Šįkart, ketvirtą kėlinį likus žaisti maždaug 3 sek., „Žalgirio“ gynėjas Karolis Lukošiūnas buvo išlyginęs rezultatą – 68:68, tačiau netrukus, mėgindamas sutrukdyti tritaškį metusiam Deividui Gailiui, prasižengė Kauno komandos legionierius Joshas Nebo.

D. Gailius sugebėjo pataikyti tik kartą iš trijų – 69:68, bet po akimirkos, žalgiriečiui Tyleriui Cavanaugh prasižengus, vėl stojo mesti baudų ir dar vienu tašku įtvirtino pergalę.

Susikaus Garliavoje

„Džiaugiuosi, kad žaidėjai patikėjo, jog galima kovoti su „Žalgirio“ fiziškumu ir laimėti. Tai, kad kauniečiai surinko 68 taškus, – mūsų pažangos įrodymas“, – po varžybų kalbėjo D.Adomaitis.

„Pasigedau didesnės motyvacijos, didesnio kovingumo. Pirmiausia reikia iš savęs išspausti maksimumą ir tuomet žiūrėti į varžovą – pasverti jo pranašumus ar trūkumus. Mūsų komanda šįkart atrodė prastai“, – pripažino „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis.

Rungtynių Klaipėdoje nebaigė Kauno ekipos puolėjas Edgaras Ulanovas – antrą kėlinį traumavo koją.

Trečia „Žalgirio“ ir „Neptūno“ dvikova numatyta rytoj Garliavos sporto centre, ketvirta – gegužės 9-ąją „Švyturio“ arenoje.

Jeigu mačas dar užsitęstų, kauniečiai ir klaipėdiečiai susitiktų 11 d. „Žalgirio“ arenoje.

„Lietkabelis“ – arti tikslo

Panevėžio „Lietkabelis“ – jau per žingsnį nuo LKL čempionato pusfinalio.

Jei netiki, kad galima laimėti, pakabink sportbačius ant vinies ir eik dirbti kitur.

Nenado Čanako vadovaujama kariauna svečiuose 95:73 įveikė Utenos „Uniclub Casino-Juventus“ ekipą ir ketvirtfinalio serijoje pirmauja 2:0.

Šiandien trečią kartą susikaus Jonavos „CBet“ ir „Šiauliai-7bet“ (serija 1:1) bei Vilniaus „Rytas“ ir Alytaus „Dzūkija“ (taip pat 1:1).

„Jei netiki, kad galima laimėti, pakabink sportbačius ant vinies ir eik dirbti kitur. Niekas mūsų nevertina – reguliarųjį sezoną užbaigėme užėmę 8 vietą, tačiau toliau kausimės, nė taško lengvai neatiduosime, – sakė „Dzūkijos“ krepšininkas Mindaugas Lukauskis. – Nejaučiame jokio spaudimo, o „Rytui“ atsakomybė didesnė.“

Mindaugas Lukauskis / LKL nuotr.

Vyriausias LKL čempionato žaidėjas (M. Lukauskiui gegužės 19-ąją sukaks 42-eji – aut. past.) neatmeta galimybės tęsti karjerą ir kitą sezoną.

„Mintyse sukasi tam tikri variantai, bet pirmiausia norėsiu atsipūsti po čempionato. Mano poilsis – aktyvus, negaliu drybsoti lovoje. Žiūrėsiu, pamąstysiu, jei bus pasiūlymų žaisti – svarstysiu“, – interviu LKL svetainei teigė M. Lukauskis.

Statistika

„Neptūnas“–„Žalgiris“ 70:68 (15:19, 23:19, 11:10, 21:20). Klaipėda, „Švyturio“ arena, 2 117 žiūrovų.

„Neptūnas“: Ž.Janavičius 21 taškas (6 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos), D.Gailius 17 (2/8 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), B.Griciūnas 16 (9 atkovoti kamuoliai), E.Želionis 9, M.Jogėla 4, N.Mineikis 3, J.Jucikas, M.Mažeika, K.Metrikis ir T.Leimanis po 0.

„Žalgiris“: L.Lekavičius 17 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai), J.Lauvergne 14, T.Cavanaugh (0/4 tritaškių) ir E.Ulanovas po 6, K.Lukošiūnas (0/3 tritaškių), A.Milaknis (1/5 tritaškių), R.Miniotas (4 atkovoti kamuoliai) ir J.Nebo (4 atkovoti kamuoliai) po 5, N.Giffey 3, J.Strelniekas 2, M.Kalnietis ir P.Jankūnas po 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 17/27 (63 proc.) ir 21/33 (64 proc.), tritaškių – 6/25 (24) ir 3/18 (17), baudų metimų – 18/28 (64) ir 17/23 (74). Atkovota kamuolių – 34 ir 27, perimta – 7 ir 8. Rezultatyvūs perdavimai – 18 ir 14. Klaidos – po 15.

Rezultatas

Utenos „Uniclub Casino-Juventus“–Panevėžio „Lietkabelis“ 73:95 (20:26, 12:15, 16:25, 25:29). 1 227 žiūrovai. V.Koreniukas 22 taškai (5 atkovoti kamuoliai) / G.Orelikas 18 taškų (6 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai).