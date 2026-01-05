Naują lapą Eurolygoje verčiantys žalgiriečiai dovanų nesitiki

Antrasis Eurolygos reguliariojo sezono ratas žalgiriečiams prasidės akistata su žemiau esančia, bet pavojinga priešininke. Kauno klubas su 11 pergalių ir 8 pralaimėjimais dalijasi 8–10 turnyro lentelės vietomis, o „Virtus“ su 9 pergalėmis ir 10 nesėkmių – 11–13 pozicijomis.
„Jie tikrai žaidžia su didele energija, net gražu žiūrėti jų žaidimą. Laukia tikrai rimtas iššūkis. Savo aikštėje laimėjo septynerias rungtynes iš devynerių", – skaičiavo T. Masiulis.
Kaune šeimininkai su italais vargo neturėjo – 86:65, bet T. Masiulis neužmiega ant laurų.
„Tiksliai nežinome, kurie jų žaidėjai rungtyniaus. Turime idėjų iš pirmojo rato rungtynių, bet turime ir pamąstymų, ką galime patobulinti. Faktas, kad bus nauja istorija. Dabar italai yra labiau susižaidę. Praėjusiame mače laimėjo derbį prieš Milaną (97:85), gerai atrodė, nors antrajame kėlinyje turėjo 15 taškų deficitą, bet grįžo ir laimėjo. Jų energija, bėgimas ir atletiškumas yra žymiai geresnis nei prieš tai", - aiškino T. Masiulis.
– Itališką derbį praleido amerikietis Carsenas Edwardsas. Kaip atrodo „Virtus“ žaidimas be savo atakų snaiperio?
– Atrodo, kad žaidžia komandiškiau. Carsenas yra toks žaidėjas, kuris daugiau žaidžia sau ir gali nulemti rungtynių baigtį. Be jo komanda geriau dalinasi kamuoliu, tad sunkiau nuspėti, kaip jie žais.
Mes ruošiamės taip, kad C. Edwardsas žais, o po to žiūrėsime. Kitas dalykas, kad panašiai rungtyniauja Matthew Morganas. Treneris taip pat turi savo stilių: jie daug derinių skiria metikams.
– „Virtus“ yra antra taikliausiai tritaškius ir ketvirta taikliausiai dvitaškius metanti komanda, bet pagal rezultatyvumą – vos penkiolikta. Kodėl efektyvumas nevirsta taškais?
– Klausimas jiems. Mūsų užduotis yra sustabdyti tritaškius, neduoti metimų iš statiškos padėties, taip pat norime neleisti bėgti į greitą puolimą. Jie pelno po 25 taškus greitajame puolime. Jis ir bendrai pirmos 8 atakos sekundės yra labai svarbios.
– Atrodo, kad daugumoje pozicijų turite ūgio pranašumą. Ar pavyks tai panaudoti?
– Nenoriu labai atskleisti. Matome, kur galime atakuoti, jų silpnesnes vietas. Jas bandysime išnaudoti, matysime kaip mums pavyks.
