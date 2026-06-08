Namus nuo klaipėdiečių apgynęs „Lietkabelis“ išlygino mažojo finalo serijos rezultatą

Joje Panevėžio „Lietkabelis“ namuose 80:68 (18:28, 13:13, 25:13, 24:14) įsirašė pergalę prieš Klaipėdos „Neptūną“ ir taip išlygino serijos rezultatą – 1:1.
Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks uostamiestyje, ketvirtosios – šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki trijų pergalių.
Rungtynės prasidėjo lygia kova, o Kristianas Kullamae ir Jamelas Morrisas suteikė trapų pranašumą panevėžiečiams – 14:12. Po tritaškį paleido Rihardas Lomažas ir Arnas Beručka, dar provokavęs ir pražangą, tad „Neptūnas“ ėmė tolti – 20:14. Tritaškių vakarėlį papildė ir Harrisonas Cleary, o po pirmo kėlinio klaipėdiečiai pirmavo 28:18.
Atotrūkis tarp ekipų tik augo (37:22), nors Justas Furmanavičius tolimais metimais bandė išjudinti „Lietkabelio“ puolimą – 30:37. Atsaką turėjo Donatas Tarolis ir po pirmos mačo dalies „Neptūnas“ vis dar jautėsi užtikrintai – 41:31. R. Lomažas užsidirbo techninę pražangą, ketvirčiui einant prie pabaigos.
Dovis Bičkauskis grąžino intrigą rungtynėms po poros gerų atakų (36:41), tačiau šeimininkų atkarpą sustabdė Karlis Šilinis – 44:36. „Neptūnas“ nepaleido turėto pranašumo, nors Paulius Danusevičius taikėsi tirpdyti deficitą – 43:48. Liko pusė ketvirčio, Nikola Radičevičius iš skirtumo paliko vos du taškus (46:48), o kol Arno Veličkos ranka prie baudų metimo linijos drebėjo, P. Danusevičius rezultatą lygino 49:49. N. Radičevičius šovė iš toli, išvesdamas į priekį „Lietkabelį“, o pasibaigus trečiam kėliniui panevėžiečiai pirmavo 56:54.
Panevėžiečiai siekė laikyti iniciatyvą savo rankose (64:61), nors D. Tarolis ir bandė drumsti šeimininkų planus. Gabrielius Maldūnas su Kristianu Kullamae truktelėjo priekin panevėžiečius (69:63), o „Neptūnas“ kardinaliai situacijos nepakeitė. Nepaisant svarbių A. Veličkos baudos metimų, K. Kullamae turėjo atsaką, o „Lietkabelis“ išnaudojo ir svečių klaidą – 78:68. Per likusias porą minučių pergalę panevėžiečiai tvirtino.
Panevėžiečių gretose ryškiausias buvo K. Kullamae, rinkęs 19 taškų ir 20 naudingumo balų.
„Neptūnui“ trūko A. Veličkos indėlio puolime (pelnyti 4 taškai), bet jis atkovojo 4 kamuolius, atliko 6 perdavimus bei rinko 12 naudingumo balų.
Rezultatyviausias svečių gretose su 16 taškų buvo D. Tarolis.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 19, Justas Furmanavičius 14 (6 atk. kam.), Dovis Bičkauskis 13, Nikola Radičevičius 10.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 16 (6 atk. kam., 24 n.b.), Rihardas Lomažas 14, Harrisonas Cleary 11, Arnas Beručka 8.
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