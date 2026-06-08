 Mirė „Bulls“ komentatorius ir triskart NBA čempionas Stacey Kingas

Mirė „Bulls“ komentatorius ir triskart NBA čempionas Stacey Kingas

2026-06-08 09:24 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienį pranešta apie buvusio krepšininko, triskart NBA čempiono, ilgamečio „Bulls“ rungtynių komentatoriaus Stacey Kingo netektį.

Stacey Kingas 1993 metais, vilkintis 21-uoju numeriu pažymėtus Čikagos „Bulls“ marškinėlius.
Stacey Kingas 1993 metais, vilkintis 21-uoju numeriu pažymėtus Čikagos „Bulls“ marškinėlius. / AP nuotr.

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Vyrui buvo 59-eri. Oficialiai mirties priežastis neskelbiama, tačiau, kaip pranešė ESPN Chicago žurnalistas Deividas Kaplanas, Kingas mirė pakritęs savo namuose.

211 cm ūgio buvęs krepšininkas kartu su Michaelu Jordanu tris kartus iš eilės tapo NBA čempionu 1991–1993 m. Per aštuonis sezonus NBA jis taip pat žaidė „Timberwolves“, „Heat“, „Celtics“ ir „Mavericks“ komandose, o per visą karjerą vidutiniškai pelnydavo 6,4 taško ir atkovodavo 3,3 kamuolio.

Baigęs žaidėjo karjerą, jis ėmėsi trenerio darbo. Vėliau, 2006 m., S. Kingas persikėlė į komentatorių kabiną. Jis pelnė sirgalių simpatijas dėl savo humoro jausmo, šmaikščių posakių ir įsimintinų komentarų rungtynių metu.

Šiame straipsnyje:
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