Masiulis po rungtynių su „Maccabi“: niekas neveikė

„Sveikinimai varžovams – jie tikrai nusipelnė šios pergalės. Mes labai prastai pradėjome rungtynes, buvome lėti. Trečiajame kėlinyje bandėme sugrįžti, antroji susitikimo pusė buvo šiek tiek geresnė, tačiau to nepakako“, – dvikovą apibūdino strategas.
Masiulis kalbėjo ir apie prastą pataikymą bei metimų kokybę.
„Kol dar neatvėso emocijos, sunku pasakyti, ar mes čia labai sudėtingus metimus išmetėme, nes buvo tikrai ir lengvesnių progų, tačiau jų taip pat neišnaudojome. Taip pat manau, kad pirmą kartą šiame sezone prametėme tiek metimų iš po krepšio. Atrodo, kad kovėmės, nes atkovojome 20 kamuolių puolime, bet akivaizdu, kad to nepakako“, – kalbėjo treneris.
Strategas akcentavo ir klaidų įtaką bei rungtynių gelbėjimą individualiomis pastangomis.
„Nuo pat pradžių, kai tik atsirado deficitas, pradėjome žaisti po vieną, nors dar buvo daug laiko ir turėjome žaisti kantriai. Bandome tai sakyti, bet ne visada tai gaunasi, o kuo toliau, tuo labiau jaučiasi ta įtampa, nuo kurios komandai tik sunkiau. Trečiajame kėlinyje atrodė, kad turėjome mažą šansą sugrįžti, bet tos paprastos klaidos mums neleido to padaryti“, – ramybės trūkumą išskyrė T. Masiulis.
Treneris kalbėjo ir apie antrąkart iš eilės pasikartojusią prastą rungtynių pradžią.
„Prieš tai tas pradžias mes sužaisdavome gerai, tačiau bandysime ieškoti priežasčių, kodėl jau antrą susitikimą paeiliui pradedame nekokybiškai. Šiandien išvis paleidome juos ir tada jau nebesugebėjome grįžti, bet kol kas neturime atsakymo, kodėl tas dvejas rungtynes pradėjome be užsivedimo, bet tikrai norime tai ištaisyti“, – atsakė T. Masiulis.
Kitą ketvirtadienį Paryžiuje žalgiriečių laukia „Paris Basketball“ iššūkis.
