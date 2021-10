M. Kuzminskas – apie „Zenit“ nusistebėjimą, „Žalgirio“ nuspėjamumą ir perdėtą sirgalių paniką

Jo ir Artūro Gudaičio atstovaujama ekipa daugiau nei 10 tūkst. žiūrovų akivaizdoje 70:64 palaužė Kauno „Žalgirį“ ir Eurolygoje pasiekė antrąją pergalę paeiliui.

Kuzminskas po dvikovos neslėpė žavesio atmosfera „Žalgirio“ arenoje, kuri užmotyvavo ir patį buvusį žalgirietį.

„Labai labai pasiilgtos atmosferos rungtynės, – sakė Kuzminskas, per 14 minučių surinkęs 3 taškus, 3 atkovotus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus. – Matėsi net mūsų komandoje kokia buvo reakcija, kuomet pamatėme nuostabų palaikymą… Kosmosas iš tikrųjų žaisti tokioje atmosferoje. Kaip bebūtų, gaila iš lietuvių pusės, laimėti tokioje atmosferoje yra dar smagiau.“

– Kokios buvo pagrindinės pergalės priežastys?

– Gera gynyba. Prisitaikėme prie jų stipriųjų pusių ir pavyko jas neutralizuoti. Puolime, ypatingai pirmoje rungtynių pusėje, išnaudojome tai, ką norėjome. Antroje pusėje planas šiek tiek pagriuvo, pradėjome žaisti daugiau individualiai. Ačiū Dievui laimėjome.

– Ar klausė komandos draugai, kas čia darosi arenoje?

– Ne, manau, kad daug kas yra žaidę čia. Tiesiog pats paprašiau: „Davai, chebra, laimime čia (juokiasi).“

– Jums pačiam teko mesti baudas kurtinančiame triukšme, vienas metimas skriejo pro šalį, matyt, rankelė sudrebėjo. Koks buvo jausmas?

– Sudrebėjo rankelė? Blogas jausmas (juokiasi). Mūsų komandoje ryškiausia figūra – treneris Xavi Pascualis. Manau, per šį sezoną išmoksiu tiek, kiek neišmokau per visą karjerą. Jis labai gerai pasakė: „Nepamirškite, jog žaidžiame tam, kad laimėtume.“ Esame tokioje komandoje kaip „Zenit“, kuri surenka daug lygiaverčių žaidėjų. Svarbiausia yra įnešti savo indėlį, kurio treneris prašo. Pas mus yra daug kam mesti taškus. Ar norėjau šiandien įmesti 20 taškų? Be abejo. Visi norėtų, bet daug svarbiau laimėti.

– „Žalgiris“ atrodė skirtingai, kai aikštėje komandai vadovavo Lukas Lekavičius ir kai tai darė Emmanuelis Mudiay. Ar žalgiriečių žaidimas nėra pernelyg nuspėjamas, kai aikštėje yra Mudiay?

– Geras klausimas (šypsosi). Skautinti, aišku, yra šiek tiek lengviau: Lukas eina daugiau į kairę, Mudiay šiek tiek šlubuoja metimas, galima rizikuoti ir eiti per apačią. Čia yra žaidimo niuansai. Jie yra žiauriai aukštos klasės žaidėjai. Nors žinojome, kad Lukas eina į kairę, bet šiandien vis tiek ėjo į kairę ir primėtė aley-oopų. Individualus meistriškumas.

– Kokį įspūdį paliko „Žalgiris“?

– Kalbant atvirai ir nepataikaujant niekam, manau, jie įsivažiuos. Atmosfera gera, pas juos yra daug gerų žaidėjų ir nėra vieno išreikšto lyderio. Na, gal kažkiek daugiau statomas žaidimas ant Mudiay, bet visi kiti gali išauti. Mantas Kalnietis, nepamirškime, yra VTB Vieningosios lygos MVP ir tikrai atras savo žaidimą. Artūras Milaknis, jau nekalbant apie Edgarą Ulanovą ir kitus.

– Kaip jums Josho Nebo skrydžiai?

– Kuris? (juokiasi). Daug buvo. Jis – įspūdingų duomenų. Kuomet netgi jis nenublokuoja metimo, būna baisu prieš jį mesti, nes jis šoka, atrodo grėsmingai. Gynyboje jis – didelis ramstis.

– „Žalgirio“ krepšininkai neleido jums šeimininkauti po jų krepšių. Kokį įspūdį paliko kauniečių jėga po krepšiu?

– Pats „Žalgiris“ man palieka ne itin gerą įspūdį, bet neabejoju, kad jie turi įsivažiuoti. Visi per daug panikuoja. Šiandien rungtynės parodė – jie kovėsi iki galo, o mes pergalę iškovojome tik poros metimų dėka.

– Jūsų akimis, ar „Zenit“ dabar yra kietas riešutas kitoms komandoms?

– Manau, kad taip, ir tą parodėme. Mūsų tvarkaraštis pačioje sezono pradžioje – labai sunkus: rungtynėse išvykoje su Kazanės UNIKS, su „Žalgiriu“, kitą savaitę Miuncheno „Bayern“, išvykoje Maskvos CSKA. Praeitame ture buvome vieninteliai, kurie iškovojo pergalę svečiuose. Dabar vėl pergalė svečiuose, pas „Žalgirį“ niekada nebus lengva laimėti.

– Kaip sekasi prisitaikyti žaidžiant be Shabazzo Napiero?

– Trūksta jo. Su juo būtų žaisti lengviau. Jis ne tik pats gali susikurti sau progas, bet dažnai sukuria ir kitiems. Pavyzdžiui, tokiems žaidėjams kaip man, tam pačiam Artūrui, kurie galbūt nesame tokie įspūdingai žaidžiantys vienas prieš vieną, todėl mums reikalingas labai geras įžaidėjas.