LSKL čempionate – pratęsimas, intrigos ir mėgavimasis krepšiniu

Didžiausia intriga virė Kaune, kur susitiko praėjusio sezono mažojo finalo dalyviai – Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Klaipėdos universiteto (KU) studentai. Nugalėtoją čia pavyko išsiaiškinti tik po pratęsimo – pergalę rezultatu 94:81 (15:22, 24:17, 23:16, 17:24, 15:2) iškovojo 2024–2025 metų sezono bronziniai prizininkai – klaipėdiečiai.
Kauniečiai sugebėjo išplėšti pratęsimą, kai iki rungtynių pabaigos likus 2 sekundėms rezultatą taikliu metimu iš po krepšio išlygino Gedas Jucius. Įdomu tai, kad KTU šiai atakai turėjo vos 4,9 sek., o treneris Lukas Šimkus paprašė minutės pertraukėlės – jo sumanymą žaidėjai įgyvendino idealiai.
Vis dėlto per papildomas penkias minutes KTU nieko pavojingo nebesukūrė – pelnė vos 2 taškus, kai klaipėdiečiai akivaizdžiai smaginosi po varžovų krepšiu.
„Tiesiog klaipėdiečiai sumetė visus metimus, o mums per pratęsimą niekaip nepasisekė pataikyti. Gaila, nes galutinis rezultatas neatspindi visų rungtynių“, – pabrėžė KTU treneris Lukas Šimkus ir pridūrė: „Kas atėjo pažiūrėti šių rungtynių, tikrai nenusivylė. Buvo graži kova, tik, deja, šįkart su nelaiminga pabaiga mums.“
KU treneris Mindaugas Stašys, nors ir nebuvo patenkintas, kad teko žaisti pratęsimą, tačiau teigė, jog svarbiausia - pergalė ir rodomas charakteris.
„Tai buvo daug ką lemiančios rungtynės – dėl pirmosios vietos grupėje. Galbūt mano komandos žaidėjai buvo šiek tiek įsitempę – ne viskas pirmoje rungtynių pusėje pavyko taip, kaip norėjome. Kaip bebūtų, prieš KTU komandą jų aikštėje kautis niekada nėra lengva. Svarbiausia – pergalė ir tai, kad jaunimas per pratęsimą parodė charakterį“, – kalbėjo KU treneris M. Stašys.
Klaipėdos komandą į pergalę vedė Lukas Polekauskas – 19 taškų (7/13 dvit., 5/6 baudos, 8 atk. kam.), Tomas Zelenskij pasižymėjo dvigubu dubliu – 18 taškų ir 11 atk. kam. (25 naud. balai), Kristupas Leščiauskas pridėjo 13 taškų, Gabrielius Mažeika ir Aringas Brazauskas – po 12, Simas Šarakauskas – 10 tšk.
KTU gretose išsiskyrė Šarūnas Morkevičius, pelnęs 19 taškų, ir Gedas Jucius, pridėjęs 17. Po 10 taškų surinko Augustas Gaivenis ir Mantvydas Kalinauskas.
Klaipėdiečiai nežymiai laimėjo kovą po krepšiais – 48:44 ir rečiau klydo (18 klaidų prieš 23).
LSU neišsaugojo dviženklės persvaros
Permaininga kova vyko Kaune tarp Lietuvos sporto universiteto (LSU) ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) komandų. Iki šio vakaro abi ekipos dar nebuvo patyrusios pergalės skonio, tad intrigos netrūko.
Nors LSU po dviejų kėlinių pirmavo dviženkliu skirtumu – 45:34, galiausiai rungtynių pabaigoje neatlaikė MRU spaudimo ir pralaimėjo 92:97 (21:17, 24:17, 19:26, 28:37).
Vilniečiai ketvirtajame kėlinyje pademonstravo tikrą atakų šou – šią dešimties minučių atkarpą laimėjo 37:28 ir aikštę paliko pakeltomis galvomis.
„Pagaliau pirma pergalė. Smagu. Vyrai – šaunuoliai, dėl pergalės atidavę visą širdį. Tas kovingumas ir nusiteikimas buvo raktas į pergalę“, – po rungtynių džiaugėsi MRU treneris Mindaugas Sakalauskas.
MRU komandą į pergalę vedė Lukas Pivoriūnas, pelnęs net 35 taškus (9/19 dvit., 3/7 trit., 8/11 baudos, 13 atk. kam., 5 rez. perd., 43 naud. balai), ir Artūras Vilutis, surinkęs 28 taškus (8/14 dvit., 3/5 trit., 3/4 baudos, 10 atk. kam., 4 rez. perd., 33 naud. balai). Šis duetas kartu surinko daugiau nei pusę visų komandos taškų – net 65 iš 97.
Dar 13 taškų pridėjo Kristian Kupriaščenko, 12 – Paulius Kozlovas.
LSU gretose dviženklį taškų skaičių surinko net šeši žaidėjai: Benas Hofšteteris – 17 (8 atk. kam.), Elvinas Račiūnas – 15, Haroldas Barzdaitis – 12, Gustas Virbalis, Martynas Paltanavičius ir Kajus Vizgirdas – po 11 tšk.
„Varžovai antroje rungtynių pusėje suagresyvino savo žaidimą, o mes nebesugebėjome atsakyti tuo pačiu ritmu. Reikia pripažinti – MRU šįkart buvo vertesni pergalės“, – pripažino LSU treneris Ramūnas Butautas.
KK solidžiu skirtumu palaužė LCC studentus
Mažiausiai intrigos buvo Kauno kolegijos (KK) aikštėje, kur šeimininkai priėmė svečius iš Klaipėdos – LCC tarptautinio universiteto (LCC) komandą. Šįkart dominavo aikštės šeimininkai, iškovoję pergalę 90:70 (26:18, 24:13, 22:15, 18:24).
Po dviejų kėlinių KK pirmavo 19 taškų skirtumu (50:31), po trijų – 26 taškų (72:46).
Kauno kolegijos gretose dviženklį taškų skaičių surinko keturi žaidėjai: Arnoldas Venckaitis – 20, Adomas Rybelis – 18, Vincas Daškevičius – 16, Paulius Kazlauskas – 12.
LCC komandoje ryškaus lyderio nebuvo: Borivoj Kojic surinko 12 taškų, Ilia Chavchanidze – 11, Lukas Oženeckas – 10.
Klaipėdiečius skandino klaidos – jie suklydo 26 kartus, kai šeimininkai prarado vos 11 kamuolių.
Šiuo metu 2025 metų LSKL čempionate pergalių dar nėra iškovojusios tik dvi komandos – LCC tarptautinis universitetas ir Lietuvos sporto universitetas.
