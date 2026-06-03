Lietuvos kurtieji jaunieji krepšininkai kausis pasaulio pirmenybėse

Lietuviai 5-ąjį čempionatą pradės mačais B grupėje su JAV, Italijos ir Kenijos komandomis.
Birželio 5-ąją ir 6-ąją mūsų krepšininkai su amerikiečiais ir italais žais pirmieji – 11 val. (Lietuvos laiku), o 7 d. mačas su Kenija vyks 15 val.
Dėl titulų varžysis septynių šalių vaikinai. A grupėje rungtyniaus Lenkijos, Argentinos ir Ukrainos rinktinės.
Birželio 8-oji – poilsio diena, o nuo 9 d. vyksiančių ketvirtfinalių prasidės lemiamos kovos dėl medalių.
Pasibaigus intensyvioms treniruočių stovykloms Birštone ir Kaune, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rolandas Rakutis buvo patenkintas viskuo – auklėtinių darbu bei treniruočių ir infrastruktūros sąlygomis.
Pasak R. Rakučio, nors darbas su klausos negalią turinčiu jaunimu reikalauja ypatingos kantrybės ir susikaupimo, vaikinų nusiteikimas ir darbštumas nenuvylė.
„Įgyvendinome visus išsikeltus tikslus, kuriuos planavome, tikrai gerai padirbėjome. Sužaidėme keletą kontrolinių rungtynių. Likau labai patenkintas jaunuolių darbu. Tik tokiose stovyklose klojami pamatai būsimoms pergalėms tarptautinėse varžybose“, – pabrėžė R. Rakutis.
Anot rinktinės vairininko, lietuviai, kaip ir prieš dvejus metus Argentinoje, bus jauniausia rinktinė.
„Nors turime daug jaunų žaidėjų, tačiau tikrai vykstame geromis nuotaikomis ir nusiteikę kovoti dėl pergalės kiekvienose rungtynėse. Sirgaliams galiu pažadėti, kad jaunimas atiduos visas jėgas ir kausis dėl kiekvieno kamuolio“, – pažadėjo R. Rakutis.
Paklausus apie tikslus, o gal net medalius, rinktinės strategas teigė, jog vengia prognozių.
„Ne, nenoriu jokių prognozių apie medalius. Mes tyliai galime pasvajoti, tačiau turėsime sunkiu darbu aikštelėje, rungtynėse po rungtynių, įrodinėti, kad galime prie jų – medalių – priartėti“, – buvo atsargus R. Rakutis.
Po paskutinės kandidatų į rinktinę treniruočių stovyklos treniruotės vyriausiasis treneris Rolandas Rakutis paskelbė 12 krepšininkų pavardžių.
5–13 dienomis vyksiančiame čempionate žais broliai Benas ir Kajus Šimanauskai, Patrikas Širvys, Kajus Jodkonis, Šarūnas Karneckas, Nedas Kubilius, Nikas Dobilas, Vaidas Voroneckis, Nojus Gaviniauskas, Deimantas Girčys, Nojus Dičiūnas ir Matas Bareikis.
Svarbiausiose treniruotėse prakaitą liejo 14 vaikinų. Dėl kojos piršto traumos, patirtos paskutinės stovyklos metu, su viltimis vykti į pirmenybes atsisveikino Konstantinas Lebontovas.
Po paskutinės treniruotės palinkėta sėkmės ir nesustoti tobulėti Pauliui Jakimavičiui.
Jaunuosius krepšininkus į Lenkiją išlydėjęs Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas tiki rinktinės geru pasirodymu.
„Intensyvios treniruočių stovyklos, geras pasirengimas teikia vilties, kad Lenkijoje mūsų žaidėjai pretenduos į medalininkų gretas. Suprantama, labai trūks vieno iš lyderių – pagrindinio vidurio puolėjo Lauryno Pumpučio. Vaikinas šiuo metu sveiksta po operacijos, ir neforsuojame jo sugrįžtuvių į aikštelę. Tegul grįš, kai bus visiškai sveikas, nes jo mums reikės ateityje. O ir be L. Pumpučio ši rinktinė gali nuversti kalnus“, – įsitikinęs E. Kriūnas.
(be temos)