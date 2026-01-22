 Lietuvos čempionai parsiveža pergalę iš madų sostinės

2026-01-22 23:32
Zigmas Jurevičius

"Pasiaukojome, kišome savo kūnus po traukiniu. Tai davė rezultatą", - džiaugėsi Tomas Masiulis. Kauno „Žalgirio“ (14-10) komanda iškovojo ir antrąją pergalę šios savaitės Eurolygos išvykos rungtynėse.

 Tomo Masiulio auklėtiniai po atkaklios kovos nugalėjo Milano „EA7 Emporio Armani“ (11-13) ekipą 86:82. Rungtynių pradžioje Ignas Brazdeikis sumetė baudas, Sylvainas Francisco pataikė iš toli, 1 tašką pridėjo Dovydas Giedraitis, bet žalgiriečiams nesisekė stabdyti Shavono Shieldso – 6:14. S. Francisco praslydo po krepšiu, Edgaras Ulanovas rinko 4 taškus – 12:21. Ąžuolas Tubelis dukart įveikė varžovų gynybą, o pirmąjį kėlinį po S. Francisco perdavimo taikliu tritaškiu uždarė Dustinas Sleva – 19:22.

Pražangą tolimo metimo metu išprovokavęs S. Francisco lygino rezultatą (22:22), bet „EA7 Emporio Armani“ atsakė 8 taškais iš eilės – 22:30. Tuomet Arnas Butkevičius pelnė 4 taškus, o Mosesas pridėjo 2 baudas ir tritaškį – 31:34. D. Giedraitis prasiveržė po krepšiu, Maodo Lo rinko 5 taškus iš eilės – 38:40. E. Ulanovas žaidimu nugara įveikė varžovą, S. Francisco antrąjį kėlinį uždarė 5 taškais iš eilės – 45:44.

M. Wrighto baudų metimai, A. Butkevičiaus prasiveržimas ir galingas Ą. Tubelio dėjimas pradėjo trečiąjį kėlinį – 51:46. S. Francisco pataikė iš toli ir įmetė dvitaškį po akrobatinio šuolio, bet Milano ekipos lyderis S. Shieldsas rinko 10 taškų iš eilės – 56:60. Trečiojo kėlinio pabaigoje Ą. Tubelis, A. Butkevičius ir S. Francisco pelnė po 2 taškus – 62:67.

M. Wrightas dvitaškiu su pražanga pradėjo ketvirtąjį kėlinį, tritaškį iš kampo smeigė A. Butkevičius (68:69), bet šeimininkai vėl kiek atsiplėšė – 68:74. Tada užsikūrė M. Lo, kuris pelnė 8 taškus iš eilės ir lygino rezultatą – 76:76. D. Sleva įmetė baudą ir provokavo pražangą puolime, S. Francisco šovė tritaškį, M. Lo pridėjo 2 baudas ir „Žalgiris“ vėl išsiveržė į priekį – 82:78. Pasiaukojančią gynybą demonstravę kauniečiai atlaikė varžovų šturmą ir po M. Lo bei S. Francisco taškų įsirašė pergalę – 86:82.

„Žalgiris“: S. Francisco 25 (6 rez. perd.), M. Lo 17, A. Butkevičius 11 (3 per. kam.), M. Wrightas 10 (6 atk. kam.), Ą. Tubelis 8, E. Ulanovas 6, D. Sleva 4, D. Giedraitis 3, I. Brazdeikis 2, L. Birutis 0.

„EA7 Emporio Armani“: S. Shieldsas 27 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 6 kld.), J. Nebo 12 (11 atk. kam.), M. Guduričius 12, Z. LeDay 10.

"Tikrai sunkios, intensyvios rungtynės, kainavo daug nervų. Gynyboje žinojome, ką norime daryti. Prašėme, prašėme, tikrai daug kas pavyko. Galime su visais žaisti, visus nugalėti ir visiems pralaimėti. Bet turime žaisti kaip komanda. Negalime nieko duoti už dyką. Vėliau patiems reikia vargti. Kuo mažiau tų taškų už dyką",- dėstė Tomas Masiulis.

