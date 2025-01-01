Lietuvių ryžto neatlaikė ir Europos čempionės

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė (2/0) Europos čempionato atrankoje iškovojo įspūdingą pergalę. Viliaus Stanišausko auklėtinės sekmadienį Vilniaus „Twinsbet” arenoje 73:69 (11:14, 21:23, 15:16, 26:16) patiesė dukart iš eilės Europos čempionate triumfavusias Belgijos krepšininkes (1/1).
Lietuvės belges palaužė ketvirtajame kėlinyje, kurį laimėjo 26:16.
Pirmojo kėlinio pabaigoje Belgijos krepšininkės įgijo 8 taškų pranašumą (12:4), bet po pirmojo ketvirčio pirmavo jau tik 14:11.
Antrojo kėlinio viduryje varžovės vėl pavojingai nutolo (36:27), bet kėlinį sėkmingai užbaigusios lietuvės po dviejų ketvirčių turėjo tik 5 taškų deficitą (37:32).
Trečiajame kėlinyje Europos čempionų persvara buvo pasiekusi dviženklę ribą (50:40), tačiau lietuvės surengė puikią atkarpą ir sumažino belgių persvarą iki vieno metimo – 47:50.
Po trečiojo kėlinio komandos skyrė 6 taškai – 53:47.
Ketvirtajame kėlinyje lietuvės tituluotoms varžovėms užkūrė tikrą pirtį – po Gabijos Meškonytės metimo rezultatas tapo lygus (55:55).
Ketvirtojo kėlinio viduryje po Eglės Šventoraitės dvitaškio Lietuva po ilgos pertraukos išsiveržė į priekį – 57:55.
Gerą bangą pagavusios mūsiškės nė nemanė sustoti – po Justės Jocytės tritaškio lietuvės įgijo 5 taškų pranašumą (62:57) ir privertė Belgijos rinktinės trenerį išnaudoti minutės pertraukėlę.
Lemiamoje atkarpoje komandą į priekį patraukė itin svarbus Lauros Juškaitės tritaškis, Gabijos Meškonytės blokas ir itin svarbūs Giedrės Labuckienės baudų metimai.
Rungtynes Lietuvos sostinės arenoje stebėjo keli tūkstančiai krepšinio gerbėjų, kurie aistringai palaikė Lietuvos krepšininkes ir sukūrė puikią atmosferą.
Kitas atrankos rungtynes į 2027 m. Europos čempionatą lietuvės žais kitų metų lapkritį, kai namuose priims Suomijos rinktinę.
Priminsime, kad 2027 m. svarbiausios Europos čempionato kovos vyks Lietuvoje, o mūsų rinktinė jau turi garantuotų kelialapį.
Lietuvos rinktinė: Justė Jocytė 12, Gabija Meškonytė 12, Laura Juškaitė 11, Eglė Šventoraitė 10, Giedrė Labuckienė 8, Danielė Paunksnytė 7, Daugilė Ūsė 6, Sintija Aukštikalnytė 5 , Gabija Galvanauskaitė 2, Brigita Sinickaitė 0. Ugnė Grigaliūnaitė ir Justina Miknaitė aikštėje nepasirodė.
Belgijos rinktinė: Bethy Mununga 12, Becky Massey 11, Ine Joris 10.
„Žaidėjos parodė charakterį. Rungtynių pradžioje galbūt nesitikėjome tokio kontakto, pirmoje pusėje sunkiai prie to prisitaikėme. Vėliau tą kontaktą davėme atgal, tai mums ketvirtajame kėlinyje padėjo nulaužti rungtynių eigą“, - dėstė V. Stanišauskas.
Naujausi komentarai