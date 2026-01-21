„Neptūno“ varžovų apžvalga: kokia yra Manresos „Baxi” komanda?

Manresos „Baxi“ klubo istorija
Manresos klubas gyvavimą pradėjo 1931 m. Nors dažniausiai „Baxi“ nėra priskiriamas Ispanijos krepšinio grandams, įsimintinų laimėjimų jis turi. Pirmasis ekipos trofėjus iškovotas 1996 m., kai pratęsimo pareikalavusioje dvikovoje sensacingai buvo palaužtas „Barcelonos“ klubas. Po dviejų metų komanda pateikė dar didesnį netikėtumą – reguliariajame Ispanijos lygos sezone vos šeštą vietą užėmęs „Baxi“ atkrintamosiose varžybose pradėjo vieną po kito šienauti varžovus. Visą istoriją vainikavo finalo serija su Vitorijos „Tau Ceramica“, kurią Manresos ekipa laimėjo rezultatu 3-1. Pergalės finale akcentu tapo pirmą ir kol kas vienintelį kartą į viršų iškeltas vietinių pirmenybių trofėjus.
Kartu su iškovotu titulu Manresos klubui buvo suteikta teisė rungtyniauti Eurolygoje. Nors Eurolygoje prasibrauti į atkrintamąsias varžybas Ispanijos ekipai nepavyko, grupių etape ji garbingai susikovė su būsimais tų metų čempionais – Kauno „Žalgirio“ krepšininkais. Vis dėlto, kai jau atrodė, kad komanda pradeda bręsti didesniems laimėjimams, buvo atsimušta į sieną. Po 2000-ųjų Manresos „Baxi“ ne kartą balansavo ant iškritimo ribos Ispanijos čempionate: keletą kartų buvo iškritęs į antrąją Ispanijos lygą ir vėl sugrįžęs. Pastaraisiais metais „Baxi“ vėl priminė apie save tarptautinėje arenoje. 2018–2019 m. užėmusi aštuntąją vietą Ispanijos ACB pirmenybėse komanda po 20 metų pertraukos sugrįžo į Europos turnyrus – Čempionų lygą. 2022 m. Manresos ekipa nužygiavo iki pat Čempionų lygos finalo, kuriame nusileido Tenerifės „Lenovo“ krepšininkams.
Forma
Tarptautinėje arenoje Manresos „Baxi“ reikalai klostosi gana neblogai: komanda šiuo metu yra atkrintamųjų varžybų zonoje ir per keturiolika turų yra iškovojusi aštuonias pergales. Klaipėdiečiai sieks nutraukti ispanų dviejų pergalių seriją, kai pastaruosiuose turuose buvo nugalėtos Salonikų „Aris“ (113:99) ir Stambulo „Bahcesehir“ (92:96) ekipos. Tai padaryti bus be galo sunku, nes „Baxi“ Europos taurės varžybose namuose šį sezoną pralaimėjo vos vienerias rungtynes. ACB lygoje reikalai priešingi – šiandienos rungtynių šeimininkai balansuoja šalia iškritimo zonos ir per šešiolika rungtynių yra iškovoję vos šešias pergales. Sekmadienį jie patyrė triuškinantį pralaimėjimą – svečiuose net 45 taškų skirtumu nusileido Vitorijos „Baskonia“ klubui.
Statistika
Per rungtynes Diego Ocampo auklėtiniai pelno po 88,2 taško – tai yra aštuntas rezultatas lygoje. Tiesa, gera gynyba ispanai nepasižymi – per rungtynes praleidžiama po kiek daugiau nei 88 taškus. Išmaniosios statistikos duomenimis, šeimininkai per 100 atakų praleidžia po 114 taškų, o tai – vienas prastesnių rezultatų turnyre. Geru pataikymu „Baxi“ krepšininkai pasigirti taip pat negali. Tiek pagal tritaškius, tiek pagal dvitaškius jie žengia dvylikti – atitinkamai 33,7 proc. ir 53,7 proc. Lentelės dugne ispanai ir pagal perimamus kamuolius – vos 5,9 vidurkis. Vis dėlto varžovai labai gerai dalijasi kamuoliu – jiems priklauso antras didžiausias šios statistinės grafos vidurkis – 22,1. Pagal rezultatyvius perdavimus jie nusileidžia tik Klužo-Napokos „U-BT“ komandai.
Naudingiausi „Baxi“ žaidėjai
Naudingiausias „Baxi“ krepšininkas Europos taurėje yra urugvajietis Agustino Ubalis. Per mažiau nei 20 minučių rezultatyviausias Manresos krepšininkas pelno po 11,1 taško, atkovoja 3,6 kamuolio ir komandos draugams išdalija 1,6 perdavimo – visa tai jam renka po kiek daugiau nei 15 naudingumo balų. Agresyvumu pasižymintis 22-ejų krepšininkas dar nė karto aikštelės nepaliko neišprovokavęs bent dviejų pražangų. Dažniausiai nuo suolo kylantis atletas viso labo du kartus rungtynes baigė surinkęs vienaženklį naudingumo balų kraitį.
Antrasis naudingiausias ekipos žaidėjas yra Pierre‘as Oriola. 12,3 naudingumo balus jis surenka pelnydamas po 8,7 taško ir po lenta sugriebdamas beveik 5 kamuolius. Geriausias rungtynes ispanas sužaidė prieš turnyro autsaiderius Hamburgo „Veolia Towers“. Viską tose rungtynėse pataikęs krepšininkas mačą baigė su 26 naudingumo balais.
Trečiasis naudingiausias komandos žaidėjas – vidurio puolėjas Grantas Goldenas. Per rungtynes jis renka po beveik 11 naudingumo balų. Visose žaistose rungtynėse amerikietis bent kartą pataikė dviejų taškų vertės metimą.
„Neptūno“ vyriausiojo trenerio mintys
Klaipėdos „Neptūno“ vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas prieš artėjantį mačą pabrėžė greitą varžovų žaidimą.
„Manresa žaidžia labai greitą, ispanišką krepšinį. Nesirenka, kada atakuoti, meta jau penktą aštuntą atakos sekundę. Svarbiausia bus gynyba tranzicijoje, greitų atakų stabdymas“, – kalbėjo strategas.
Uostamiesčio ekipos dabar laukia be galo sunki atkarpa – likusios ketverios dvikovos europinėse batalijose ir keturi mačai su pagrindiniais konkurentais Lietuvos krepšinio lygoje. Vis dėlto G. Petrauskas artėjančios atkarpos nesibaimina.
„Tas tvarkaraštis yra svarbus, bet mes žiūrime į kiekvienas rungtynes iš eiles. Dvikova su „Baxi“ mums dabar yra pati svarbiausia ir tik tada žiūrėsime, kas laukia toliau“ – sakė treneris.
Įdomūs faktai
- Pirmąją tarpusavio dvikovą Klaipėdoje laimėjo pajūrio krepšininkai – 100:87.
- Varžovų sudėtyje – krepšininkų iš įvairiausių pasaulio kampelių. Šiame Europos taurės sezone su Manresos „Baxi“ marškinėliais aikštelėje pasirodė devynių tautybių atletai.
- Ispanų klube skirtingais laikotarpiais žaidė keletas lietuvių: Marius Grigonis, Martynas Sajus, Martinas Gebenas.
- Garsiausias visų laikų Manresos ekipos krepšininkas – devynis kartus NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs amerikietis, San Antonijaus „Spurs“ klubo legenda George‘as Gervinas.
Naujausi komentarai