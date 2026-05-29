Lemiamu metu „Neptūną“ pribloškusiems uteniškiams finalas – pasiekiamas ranka

Tai reiškia, jog jau pirmadienį uostamiestyje Utenos krepšininkai galės užsitikrinti vietą istoriniame finale.
Rungtynes „Juventus“ pradėjo fantastiškai – net keturiais tritaškiais, iš kurių net tris realizavo Paulius Valinskas, per maždaug 100 sekundžių (12:2). Svečiai nesutriko ir po šarminės „Akvilės“ vandens pertraukėlės atsigavo, sugebėjo greitai stabilizuoti situaciją ir sumažinti atsilikimą, o vėliau ir persverti rezultatą (18:17). Kėlinio pabaigoje uteniškiai dvitaškiais vėl susigrąžino trapią persvarą – 26:23.
Antrajame ketvirtyje užvirė atkakli kova taškas į tašką. Pirmaujanti komanda vėl kelis kartus keitėsi, o prieš ilgąją pertrauką nedidelį pranašumą sugebėjo susikurti klaipėdiečiai – 42:40.
Po pertraukos iniciatyvą visiškai perėmė uostamiesčio krepšininkai, kurie spurtavo ir greitai susikrovė dviženklį pranašumą (50:40). „Juventus“ puolimas strigo, o „Neptūno“ krepšininkai po Donato Tarolio dėjimo bei Aurimo Majausko taškų padidino atotrūkį iki rekordinės 17 taškų žymos (61:44). Kėlinio pabaigoje uteniškiai gerokai sušvelnino deficitą, tačiau prieš lemiamą ketvirtį jų situacija išliko sudėtinga – 57:65.
Lemiamo kėlinio pradžioje „Neptūnas“ po Arno Veličkos tolimo metimo vėl atitrūko per 10 taškų (70:60), tačiau „Juventus“ rankų nenuleido. P. Valinskas pataikė du itin svarbius tritaškius iš eilės, o netrukus Evaldas Šaulys tolimu metimu iš oponentų persvaros paliko tik minimumą (73:74). Šaltakraujiški Mindaugo Girdžiūno epizodai leido svečiams pasijusti saugiau (80:73), bet šis atotrūkis irgi ištirpo – likus minutei, baudomis rezultatą lygino P. Valinskas (80:80).
Negana to, E. Šaulys perėmė kamuolį ir išvedė saviškius į priekį (82:80). Dar sykį apsigynę šeimininkai neklydo nuo baudų metimo linijos (84:80). Po sekretoriato klaidos klaipėdiečiai turėjo pasitarimą, po kurio Rihardas Lomažas smeigė tritaškį, palikdamas 8 sekundes (83:84). E. Šaulys vėl stojo mesti baudų, kurias pataikė (86:83). Arnas Velička galėjo tolimu tritaškių lyginti rezultatą, bet metimas skriejo pro šalį ir švęsti galėjo Utena.
„Juventus“: Paulius Valinskas 29, Evaldas Šaulys 15, Lukas Uleckas 14, Hassanas Diarra 13.
„Neptūnas“: Karlis Šilinis 17, Rihardas Lomažas 16, Arnas Velička ir Mindaugas Girdžiūnas po 12, Donatas Tarolis 10.
(be temos)
(be temos)