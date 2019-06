Latvių snaiperė pranoko ukrainiečių raumenis

Kauno rajono bei Marijampolės klubams atstovavusi Arina Bilotserkivska pelnė 8 taškus, o Lietuvoje per Baltijos moterų krepšinio lygos varžybas ne sykį žibėjusi Alina Jagupova suvertė net 28 taškus, tačiau to buvo per maža palaužti Latvijos rinktinės ryžtą. Namuose moterų krepšinio Europos čempionatą priimančios latvės 82:74 laimėjo išgyvenimo rungtynes su Ukraina ir išsaugojo viltis žengti į antrąjį etapą.