Kauno krepšinio mėgėjų lygos finalus laimėjo „Imlitex“ ir „ARV auto“

Komanda – it kumštis

A diviziono varžybų finale "Imlitex" krepšininkai 86:75 palaužė "KUN&KAMS" ekipą ir po trejų metų pertraukos susigrąžino čempionų titulą.

Naudingiausiu lemiamo mačo žaidėju tapo nugalėtojams 32 taškus pelnęs ir devynis kartus kamuolį atkovojęs Paulius Grigaitis. Vicečempionų gretose pasižymėjo Justinas Pavlavičius – 20 taškų ir 13 atkovotų kamuolių.

"Nuo pat atkrintamųjų varžybų pradžios mes įjungėme visai kitą pavarą. Komanda tiesiog gyveno kovos ritmu ir, manau, kiekvienas žaidėjas jautė, kad šitas sezonas bus mūsų, – sakė "Imlitex" krepšininkas Edvinas Dzimanavičius. – Kolektyvas buvo susitelkęs kaip kumštis. Pirmą kartą iškovotas čempionų titulas buvo ypatingas, bet ir šiemetis niekuo nenusileidžia ankstesniajam."

"Imlitex" ekipai taip pat atstovavo Gediminas Ratkevičius (žaidė 9 rungtynes), Artūras Pelšas (22), Eimantas Aukštikalnis (18), Robertas Trepočka (14), Audrius Jakutis (6), Vygandas Blandis (3), Aivaras Kudrevičius (6), Eduardas Kniazevas (4), Edvaras Šimašius (15), Marius Naruševičius (5), Vytenis Krakauskas (2) ir Timotis Kuckailis (17).

A diviziono bronzos medalius iškovojo "Lietuviškų patiekalų" komanda, 113:66 nugalėjusi Kauno "Policiją".

Pataikė 16 tritaškių

B diviziono čempionato finale "ARV auto" krepšininkai, pataikę 16 tritaškių, 82:69 įveikė "Eurolino" ekipą.

Naudingiausiu žaidėju buvo pripažintas "ARV auto" vidurio puolėjas Mantas Pukinskas, pelnęs 27 taškus (iš jų 6/11 tritaškių), šešis kartus atkovojęs kamuolį, atlikęs penkis rezultatyvius perdavimus. "Eurolino" lyderis buvo Giedrius Bartkus – 19 taškų, 8 atkovoti kamuoliai.

Šį sezoną prie "ARV auto" sėkmės taip pat prisidėjo Gediminas Stelmokas (žaidė 1 rungtynes), Vaidas Šlepikas (13), Linas Leonavičius (4), Arūnas Rimas (9), Grantas Aleksa (19), Giedrius Kriščiūnas (9), Egidijus Aleksa (14), Marius Dzimidas (7), Darius Antanavičius (16), Edgaras Šipila (16), Jonas Davidonis (12), Edgaras Jakavičius (14), Vaidas Pukinskas (4), Jonas Grybas (2) ir Tomas Buivydas (2).

Trečią vietą užėmė "AKSA Gelžbetonio konstrukcijos" ekipa, mažajame finale 87:56 įveikusi "Kesko Senukai" atstovus.

Pasižymėjo lyderiai

Susumuoti KKML verslo įmonių A ir B divizionų žaidėjų individualūs pasiekimai.

Naudingiausias A diviziono krepšininkas – A.Pelšas ("Imlitex", vid. 31,73 balo), rezultatyviausias – E.Aukštikalnis ("Imlitex", vid. 23,83 taško).

Sėkmingiausiai dėl kamuolio kovojo Lukas Jasevičius ("Extradent-Verslo", vid. 11,63), daugiausia rezultatyvių perdavimų atliko A.Pelšas (vid. 9,77).

B diviziono naudingiausias žaidėjas – Tomas Vitkevičius ("Baltic Logistic Solutions", vid. 34,93 balo), rezultatyviausias – Tadas Padegimas ("Kesko Senukai", vid. 25,44 taško).

Sėkmingiausiai dėl kamuolio kovojo T.Vitkevičius (vid. 17,64), daugiausia rezultatyvių perdavimų atliko Paulius Nausėda ("Naftelf-Nowaco", vid. 8,15).

Rezultatyviausiai rungtyniavo "Imlitex" ekipa (1 928 taškai per 22-ejas rungtynes), Kauno "Policija" (1 745 tšk. per 21 mačą), "Lietuviški patiekalai" (1 717 tšk. per 20 dvikovų).

Sėkmingiausiai dėl kamuolio kovojo "Eurolino" krepšininkai (858 per 19 rungtynių), "Aksos-Gelžbetonio konstrukcijų" komanda (843 per 20 mačų), "Imlitex" (831).

Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko "Imlitex" žaidėjai (471), "Lietuviškų patiekalų" ekipa (463), "KUN&KAMS" komanda (439).