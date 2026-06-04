Jaunimo merginų rinktinė pradėjo pasiruošimą U20 Europos čempionatui Lietuvoje

U20 Europos čempionatas liepos 4–12 d. vyks Alytuje ir Klaipėdoje.
Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis.
Praėjusią vasarą trenerio E. Ženevičiaus vadovaujama Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate iškovojo sidabro medalius.
Tai buvo pirmasis kartas per Lietuvos nepriklausomybės istoriją, kai U20 merginų rinktinė iškovojo Europos čempionato medalį.
Paklaustas, apie šią Lietuvoje vyksiantį U20 Europos čempionatą, rinktinės treneris E. Ženevičius sakė: „Tai naujas iššūkis, kurio labai laukiu. Čempionatas Lietuvoje yra papildomas spaudimas, kurio mes tikrai nebijome. Žaidėjos tą priima kovingai ir drąsiai.“
Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis.
„Tai rimtos komandos. Mūsų tikslas bus kaip ir praėjusiais metais – laimėti artimiausias rungtynes. Kiekvienos rungtynės yra labai svarbios ir per daug į priekį nežiūrime. Čempionatas yra labai slidus dalykas, todėl turi vyrauti susikaupimas ir rimtas darbas. Mūsų pogrupis yra stiprus, bet ir mes patys esame stiprūs“, – kalbėjo E. Ženevičius.
Sidabriniame Lietuvai Europos čempionate rinktinės garbę gynė net septynios krepšininkės, kurios galės žaisti ir šių metų pirmenybėse.
Tarp jų – į simbolinį čempionato penketą patekusi Danielė Paunksnytė. Paskutinėse grupės rungtynėse prieš Izraelį D. Paunksnytė pelnė 43 taškus ir pagerino visų laikų U20 Europos čempionatų rekordą.
Rinktinės treneriai ir personalas: E. Ženevičius, Kamilė Mickutė, Lukas Aleksandravičius, Deividas Rinkevičius, Evelina Koriznaitė, Gabija Strolytė.
U20 Lietuvos rinktinės kandidatės
Sintija Aukštikalnytė, Gustė Dziatkauskaitė, Victorija Matulevičius, D. Paunksnytė, Rosita Rusovičiūtė, Gabija Galvanauskaitė, Karolina Drakšaitė, Vakarė Griškutė, Gėla Kačinskaitė, Aida Budvilaitė, Rusnė Utkaitė, Evelina Lygutaitė, Viltė Peleckytė, Aušrinė Gaubytė, Viltė Kačerauskaitė, Karolina Kardokaitė, Glorija Liužinaitė, Monika Dokšaitė.
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