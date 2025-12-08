„Green White Boys“ aštuonioliktąjį gimtadienį lydėjo sentimentalūs sveikinimai

Po filmo komandos sirgalius sveikino ir vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
„Sveikiname „Green White Boys“ su gimtadieniu. Pamatėme, kad tai yra daugiau nei sportas, daugiau nei krepšinis – visoms ultroms tai yra gyvenimas, gyvenimo būdas, bendruomenė. Smagu, kad jie taip auga. Tikrai matome, palaikome, girdime juos ir džiaugiamės, kad jų skanduotės bei plakatai vis tobulėja, todėl linkime ir toliau judėti ta linkme“, – sirgaliais džiaugėsi strategas.
T. Masiulis taip pat palygino dabartinę „Green White Boys“ pažangą su laikais, kai dar pats vilkėjo „Žalgirio“ marškinėlius.
„Visų pirma, dabar matome žymiai daugiau ir kokybės, ir kiekybės, nes anksčiau būdavo gal kokie 50 žmonių, o dabar, kiek žinau, jau yra apie 1000. Viskas auga, plečiasi ir tik gerėja“, – prisiminė treneris.
Savo padėką „Green White Boys“ bendruomenei išsakė ir Arnas Butkevičius.
„Visų pirma, tai ačiū už kvietimą ir už gražų renginį. Didžiausi sveikinimai jiems, dar kartelį su gimtadieniu ir norėčiau palinkėti kuo gausesnės bendruomenės bei savo vertybių išlaikymo“, – linkėjo A. Butkevičius.
Žalgirietis kalbėjo ir apie įspūdžius po filmo peržiūros.
„Pajautėme, koks stiprus yra ultrų ryšys, apie ką yra ši bendruomenė. Tikrai buvo įdomu su tuo susipažinti, tad didžiausios sėkmės jiems visą tai kuriant ir gausinant šitą bendruomenę ateityje. Praėjome ir tą istoriją, kaip kilo ultrų palaikymas, kaip jis skleidėsi ir formavosi. Na, o labiausiai sužavėjo ta bendruomenės dalis – kaip sportas gali apjungti žmones, kurie jokios naudos iš to net negauna, tačiau ateina ir palaiko“, – grožėjosi A. Butkevičius.
Žalgirietis kalbėjo ir apie „Green White Boys“ reikšmę bei vertinimą.
„Kaip žaidėjas, kartais sau prieš rungtynes net primenu, kaip gera būti tokios atmosferos dalimi. Reikia tai įsisavinti ir stengtis kuo geriau prisiminti, nes nežinai, kiek gyvenimas dar to duos, o tai yra dalykai, kurie išlieka atmintyje visą likusį gyvenimą“, – sentimentaliai užbaigė A. Butkevičius.
Į „Žalgirio“ areną komandos krepšininkai kartu su visa „Green White Boys“ bendruomene sugrįš jau kitą trečiadienį, mat į Kauną atvyks Stambulo „Anadolu Efes“ komanda.
