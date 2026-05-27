 „Fenerbahče“ netylėjo – pateikė skundą Eurolygai

„Fenerbahče“ netylėjo – pateikė skundą Eurolygai

2026-05-27 10:42 kauno.diena.lt inf.

Stambulo „Fenerbahče“ klubas pateikė skundą Eurolygai dėl nesklandaus bilietų platinimo, kuris sukėlė nepatogumų komandos aistruoliams patekti į Atėnuose vykusias pusfinalio rungtynes. Jose Stambulo ekipa nusileido Pirėjo „Olympiakos“ 61:79.

„Fenerbahče“
„Fenerbahče“ / Sipa nuotr.

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„Eurolygai buvo pateikti oficialūs skundai dėl rimtų pažeidimų, susijusių su bilietų pardavimu ir organizavimu, ypač prieš ir per Eurolygos „Final Four“ pusfinalio rungtynes, vykusias Atėnuose 2026 m. gegužės 22–24 d.

Mūsų klubo skunde išsamiai aprašyti mūsų sirgalių patirti nepatogumai, operacinės problemos bilietų pardavimo procese, rimti vietų paskirstymo bei organizacinio proceso valdymo trūkumai.

Visi mūsų prieštaravimai ir vertinimai dėl šio nepriimtino proceso, kuris tiesiogiai paveikė mūsų sirgalius, sportininkus ir techninio personalo šeimas, buvo oficialiai perduoti Eurolygai. Taip pat aiškiai išreiškėme savo lūkesčius gauti išsamų paaiškinimą ir konkretų atsakymą dėl šių pažeidimų.

„Fenerbahče“ sporto klubas informuoja visuomenę, kad toliau stebės šį procesą, siekdama apsaugoti sirgalių teises, užtikrinti lygybę ir skaidrumą organizaciniuose procesuose bei užkirsti kelią panašių skundų pasikartojimui“, – rašoma oficialiame klubo pranešime.

Šiame straipsnyje:
Eurolyga
skundas
krepšinis
Fenerbahce
bilietų pardavimas

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